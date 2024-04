Genitallica desafía a la muerte en su nuevo disco: van por corridos tumbados

Genitallica, la banda regiomontana de rocanrol por excelencia, lanzó su nuevo sencillo "La muerte se puso de moda" como el primer sencillo de lo que será su nuevo disco por el festejo de sus 25 años. Se trata de un corrido tumbado -así como lo leíste-, aderezado con un poco de ska punk al puro estilo irreverente y sus buenos toques de humor negro que los han caracterizado desde que hicieron "Borracho" con mariachi.

La elección de realizar un corrido tumbado, apuntó Gerardo "Gallo" Olivares para El Heraldo de México, es porque se trata de un género que les gusta por la complejidad de su composición y la brutalidad con la que suenan los instrumentos elegidos, en este caso, para grabar su sencillo que también le da nombre al disco. Para no errarle, contrataron a músicos expertos en los géneros mexicanos, específicamente los del norte y el Pacífico.

Pero la letra es lo que trae toda la carga sociocultural y hasta política. Es una de las pocas veces que se ha visto a los integrantes de Genitallica realizar una canción de protesta. Probablemente desde "¿Qué fue lo que pasó?" de 2001 o más recientemente, puede ser, "La era Cannabica" en dueto con el rapero Dharius (DHA) en 2020.

Esta canción es un experimento como todas las canciones de Genitallica. Es un reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad. Ya nos desensibilizamos hacia la muerte, la sangre, las noticias tristes. Es muy a nuestro estilo, sátira, sarcasmo, humor negro. La situación que vivimos no es par amenos. Es una canción incómoda también para mucha gente, cuántos no nos hacemos de la vista gorda. Es como llegar echando balazos, pero para las conciencias. Es repugnante ver noticias no solo en México, desgraciadamente en todo el mundo, con esta ola de violencia. También la gente ya está acostumbrada a verlo, otros muertitos, más balaceras. Es por ahí nuestro granito de arena.