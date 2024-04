"Nocturno a Rosario", el poema de amor trágico que habría llevado al suicidio a Manuel Acuña

Manuel Acuña nació en Saltillo, Coahuila el 1849, lugar donde comenzó con sus estudios, pero llegó a la filosofía hasta que decidió mudarse a la Ciudad de México. Su principal objetivo era estudiar la carrera de Medicina, pero durante sus estudios, mismos que quedaron inconclusos, se desarrolló en la literatura.

A lo largo de su corta carrera escribió una destacada elegía a la muerte de Eduardo Alzúa, fundó la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl y publicó en varias ocasiones para el periódico La Iberia antes de la creación de lo que se conoce como su magna obra "Nocturno a Rosario".

Nocturno a Rosario, el último poema de Manuel Acuña

"Nocturno a Rosario" fue el último poema de Manuel Acuña. Crédito: BING IA

Finalmente muere Manuel Acuña el día 6 de diciembre de 1873, siendo su último poema el "Nocturno a Rosario", mismo que se considera su obra principal sobre la tragedia que resulta el amor. Entonces tenía 24 años y fue encontrado en el dormitorio número 23 de la Escuela Nacional de Medicina.

De acuerdo con Mariana Montiel en una semblanza para la Gaceta UNAM, murió por los efectos del cianuro en su cuerpo. El consumo de dicha sustancia fue la vida que decidió para quitarse la vida. También reveló que supuestamente Rosario de la Peña le reprochó dicho poema porque él tenía otros romances. Ella, además de inspiración para su trabajo, había sido su más grande enamorada.

Sin embargo, habría sido Rosario misma quien desmintió que se trata de un suicidio por su amor, y que desde tiempo atrás mantenía esa personalidad melancólica en la que parecía estar buscando a la muerte. Sus restos están actualmente en la Rotonda de los Coahuilenses Ilustres en Saltillo.

Manuel Acuña murió el día 6 de diciembre de 1873. Crédito: BING IA

¿Cuáles son los versos de Nocturno a Rosario?

I

¡Pues bien! yo necesito

decirte que te adoro

decirte que te quiero

con todo el corazón;

que es mucho lo que sufro,

que es mucho lo que lloro,

que ya no puedo tanto

al grito que te imploro,

te imploro y te hablo en nombre

de mi última ilusión.

II

Yo quiero que tu sepas

que ya hace muchos días

estoy enfermo y pálido

de tanto no dormir;

que ya se han muerto todas

las esperanzas mías,

que están mis noches negras,

tan negras y sombrías,

que ya no sé ni dónde

se alzaba el porvenir.

III

De noche, cuando pongo

mis sienes en la almohada

y hacia otro mundo quiero

mi espíritu volver,

camino mucho, mucho,

y al fin de la jornada

las formas de mi madre

se pierden en la nada

y tú de nuevo vuelves

en mi alma a aparecer.

IV

Comprendo que tus besos

jamás han de ser míos,

comprendo que en tus ojos

no me he de ver jamás,

y te amo y en mis locos

y ardientes desvaríos

bendigo tus desdenes,

adoro tus desvíos,

y en vez de amarte menos

te quiero mucho más

V

A veces pienso en darte

mi eterna despedida,

borrarte en mis recuerdos

y hundirte en mi pasión

mas si es en vano todo

y el alma no te olvida,

¿Qué quieres tú que yo haga,

pedazo de mi vida?

¿Qué quieres tú que yo haga

con este corazón?

VI

Y luego que ya estaba

concluído tu santuario,

tu lámpara encendida,

tu velo en el altar;

el sol de la mañana

detrás del campanario,

chispeando las antorchas,

humeando el incensario,

y abierta allá a lo lejos

la puerta del hogar...

VII

¡Qué hermoso hubiera sido

vivir bajo aquel techo,

los dos unidos siempre

y amándonos los dos;

tú siempre enamorada,

yo siempre satisfecho,

los dos una sola alma,

los dos un solo pecho,

y en medio de nosotros

mi madre como un Dios!

VIII

¡Figúrate qué hermosas

las horas de esa vida!

¡Qué dulce y bello el viaje

por una tierra así!

Y yo soñaba en eso,

mi santa prometida;

y al delirar en ello

con alma estremecida,

pensaba yo en ser bueno

por tí, no mas por ti.

IX

¡Bien sabe Dios que ese era

mi más hermoso sueño,

mi afán y mi esperanza,

mi dicha y mi placer;

bien sabe Dios que en nada

cifraba yo mi empeño,

sino en amarte mucho

bajo el hogar risueño

que me envolvió en sus besos

cuando me vio nacer!

X

Esa era mi esperanza...

mas ya que a sus fulgores

se opone el hondo abismo

que existe entre los dos,

¡Adiós por la vez última,

amor de mis amores;

la luz de mis tinieblas,

la esencia de mis flores;

mi lira de poeta,

mi juventud, adiós!