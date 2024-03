“No es que muera de amor”: el poema de Jaime Sabines para dedicar a alguien que se marchó

A través de las palabras podemos expresar sentimientos que muchas veces no sabemos cómo demostrar, especialmente cuando tenemos el corazón roto. Durante ese momento es muy probable que diversas sensaciones embarguen nuestra alma y si no encuentras la forma de decir lo que sientes puedes hacerlo a través de la poesía.

La poesía es una gran alternativa para expresar lo que sentimos pero con versos y hay diversos poetas que se encargaron de formar hermosos escritos que se alinean perfectamente con lo que causa la partida de un ser amado, alguien que simplemente se machó de nuestro lado por decisión propia pero que esa elección nos dejó muy heridos. Para esa tristeza y sentimiento, Jaime Sabines escribió un poema maravilloso para enfrentar el desamor.

No es que muera de amor, muero de ti.

Muero de ti, amor, de amor de ti,

de urgencia mía de mi piel de ti,

de mi alma, de ti y de mi boca

y del insoportable que yo soy sin ti.



Muero de ti y de mi, muero de ambos,

de nosotros, de ese,

desgarrado, partido,

me muero, te muero, lo morimos.



Morimos en mi cuarto en que estoy solo,

en mi cama en que faltas,

en la calle donde mi brazo va vacío,

en el cine y los parques, los tranvías,

los lugares donde mi hombro

acostumbra tu cabeza

y mi mano tu mano

y todo yo te sé como yo mismo.



Morimos en el sitio que le he prestado al aire

para que estés fuera de mí,

y en el lugar en que el aire se acaba

cuando te echo mi piel encima

y nos conocemos en nosotros,

separados del mundo, dichosa, penetrada,

y cierto , interminable.



Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos

entre los dos, ahora, separados,

del uno al otro, diariamente,

cayéndonos en múltiples estatuas,

en gestos que no vemos,

en nuestras manos que nos necesitan.



Nos morimos, amor, muero en tu vientre

que no muerdo ni beso,

en tus muslos dulcísimos y vivos,

en tu carne sin fin, muero de máscaras,

de triángulos oscuros e incesantes.

Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo,

de nuestra muerte ,amor, muero, morimos.

En el pozo de amor a todas horas,

inconsolable, a gritos,

dentro de mi, quiero decir, te llamo,

te llaman los que nacen, los que vienen

de atrás, de ti, los que a ti llegan.

Nos morimos, amor, y nada hacemos

sino morirnos más, hora tras hora,

y escribirnos y hablarnos y morirnos.