La procesión va por dentro: ¿qué significa esa frase?

La frase "la procesión va por dentro" se ha vuelto viral en época de Semana Santa, pues surgió en torno a la celebración religiosa más importante para el culto católico-cristiano y muchos se preguntan cuál es su significado. Aquí te explicaremos lo que quiere decir cuando alguien expresa estas palabras.

La procesión va por dentro significa que una persona puede estar pasando por un mal momento, sin embargo no lo exterioriza y se guarda para sus adentros las dolencias o complicaciones que puede tener. También se utiliza cuando, pese a tener un trabajo precario y mal pagado, se mantiene una actitud y un semblante positivos.

Aunque tenía un sentido religioso hoy se usa de otra manera. Foto: Pixabay

¿De dónde surge la expresión la procesión va por dentro?

Esta frase popular surge en torno a las festividades de Semana Santa, pues en ocasiones las procesiones no podían salir de la iglesia debido al mal tiempo. Entonces se realizaban por el interior del claustro de la iglesia, de ahí nace la expresión la procesión va por dentro.

Actualmente se utiliza de manera indiscriminada y no en un sentido religioso para expresar cuando alguien tiene un malestar y no lo hace visible para las demás personas que lo rodean. De acuerdo con el Centro Virtual Cervantes también se dice mucho "la profesión va por dentro" para referirse a alguien cuya imagen no encaja con la profesión que realiza.