Los mejores libros para leer en Navidad, no importa si eres niño o adulto, recomendados por la IA

Las vacaciones de invierno están cerca de comenzar y aunque las actividades no paran con motivo de las fiestas decembrinas con las posadas, las reuniones, la cena de Nochebuena y los festejos previo al Año Nuevo, sabemos mejor que nadie que en ocasiones tenemos tanto tiempo libre que es indispensable buscar algo que evite que caigamos en el aburrimiento. Al tratarse de la época navideña es común que queramos sentarnos en la sala con una frazada en las piernas y disfrutar una buena película ambientada en esta temporada, pero no es lo único que podemos hacer para enamorarnos todavía más de la Navidad, ¡pues también tenemos la lectura!

Quienes son amantes de la lectura sabrán mejor que nadie que ver una película no tiene punto de comparación con sentarse a leer un buen libro o cuento que nos estimule la creatividad al imaginar los escenarios que con buenas descripciones y las mejores palabras se plasman en las hojas de papel. Además, vamos a nuestro ritmo y a nuestra interpretación, ya que como dice la famosa frase de Heráclito respecto a que una persona no puede atravesar el mismo río dos veces por la corriente del agua y la transformación del individuo, lo mismo ocurre con nuestras mentes.

Y es que la interpretación que le demos a una buena lectura no será la misma dos veces, así que si quieres confirmar todo esto te invitamos a leer alguna de estas recomendaciones de libros ambientados en Navidad que te dejarán reflexionando esta temporada. No dudes en guardarte bien los títulos y tus conclusiones, para que el próximo año en vísperas navideñas regreses a ellos. ¿Te animas a darle una oportunidad a este top de libros y cuentos?, además de nuestras recomendaciones, incluimos una de la IA.

A continuación te presentamos un listado de las historias más famosas, las más cortas y las que más te harán reflexionar, pero no te preocupes si por tu edad o la de tus hijos temes no dar con la lectura adecuada, ya que te presentamos alternativas que pueden leer los niños, pero también los adultos. Por otro lado, si estás buscando ideas de regalos para Navidad, alguno de estos seleccionados títulos pueden ser buena opción para regalar.

¿Qué libro navideño debería leer?

Para nadie es secreto que una vez que llega la Navidad la historia de "El Cascanueces" se apodera de la temporada tanto en los teatros con su representación en ballet, como en la literatura, pues recordemos que antes de ser representado desde la danza clásica con uno de los ballets más antiguos de la historia, fue obra de E. T. A. Hoffman y de allí Chaikovski tomó inspiración. Lo que hace perfecta a esta historia es que es perfecta tanto para adultos como para niños, en ambos casos con una tarama que deja una enorme reflexión navideña.

Además, esta recomendación es perfecta para quienes a penas empiezan a tomar el gusto por la lectura, ya que cuenta con a penas 112 páginas envolventes y que desde 1816 han sido toda una sensación. Anímate a explorar las navidades desde la visión de Clara y Fritz, así como de un apuesto Cascanueces que cobra vida para enfrentarse al despiadado Rey Ratón y su ejército.

¿Cuál es el cuento de navidad más famoso?

Probablemente una de las historias más conocidas sobre la temporada navideña es "Cuento de Navidad", también conocida como "A Christmas Carol", una historia del escritor británico Charles Dickens y que tienes que leer al menos una vez en la vida. Se trata de una novela corta de 1843 que es todo un clásico de la época. Su popularidad ha sido gracias al protagonista, Ebenezer Scrooge, quien destaca por una personalidad egoísta y avariciosa que no congenia para nada con la Navidad y que se verá confrontado con fantasmas que se le aparecen en plena Nochebuena y que le muestran el pasado, presente y futuro con el din de transformar en el mostro en el que se ha convertido.

Un cuento de Navidad corto para reflexionar

"¿Solo eso?" es un cuento de Navidad breve y corto que se puede leer a cualquier edad y que nos deja una enorme reflexión de que estas fiestas de temporada no sólo son para recibir regalos o de pensar en lo material, sino que todo va mucho más allá de lo material. Pues el agradecimiento y el amor son igual de primordiales. Este cuento nos presenta a Javier, un niño consentido que no ve la magia de la época y por el contrario, cuando recibe sus regalos de Santa Claus su única preocupación es no haber recibido lo que pidió. Esta es una buena lectura para los niños y que entiendan el verdadero fin de este momento del año. Un chocolate caliente es perfecto para acompañar tus lecturas. (Foto: Freepik)

25 cuentos de Navidad para niños, según la IA

Si esta Navidad quieres fomentar la lectura en tus pequeños puedes hacerlo desde la magia de la temporada y con historias cortas como pueden ser los cuentos. Existen muchas opciones para que tus hijos puedan adentrarse en el invierno, las nevadas, la fábrica de juguetes, en la historia de Santa Claus o los fantasmas de Scrooge que se aparecen a los amargados. Pero hoy le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Copilot de Microsoft cuál es su recomendación de los mejores cuentos para niños y esto respondió.

"El cuento de Navidad" de Charles Dickens "El cascanueces y el rey de los ratones" de E.T.A. Hoffmann "El regalo de los Reyes Magos" de O. Henry "La pequeña cerillera" de Hans Christian Andersen "Rudolph, el reno de la nariz roja" de Robert L. May "El Grinch: ¡Cómo el Grinch robó la Navidad!" de Dr. Seuss "El Expreso Polar" de Chris Van Allsburg "Olivia recibe la Navidad" de Ian Falconer "El cuento de Navidad de Mickey" - Adaptación de Disney "Frosty el muñeco de nieve" de Steve Nelson y Jack Rollins "La carta de Papá Noel" de J.R.R. Tolkien "El soldadito de plomo" de Hans Christian Andersen "El gran día de Papá Noel" de Michael Garland "La sorpresa de Nochebuena" de Jonathan Emmett "La noche antes de Navidad" de Clement Clarke Moore "El zorro y la Navidad" de Jan Brett "El ángel más pequeño" de Charles Tazewell "La Navidad de Clifford" de Norman Bridwell "Snowmen at Christmas" de Caralyn Buehner y Mark Buehner "The Snowy Day" de Ezra Jack Keats "La Navidad del árbol" de Eve Bunting "Bear Stays Up for Christmas" de Karma Wilson y Jane Chapman "Mr. Willowby's Christmas Tree" de Robert Barry "Christmas in the Big Woods" de Laura Ingalls Wilder "Llama Llama Holiday Drama" de Anna Dewdney

Libros de Navidad para adultos

Por otro lado, para aquellas personas que buscan algo más complejo de leer y que ya son adultos, pueden sumergirse en la reflexión de autores como J. R. R. Tolkien o Truman Capote. De acuerdo con la IA, este es un top cinco de libros para adultos que pueden leer esta Navidad.

"Una Navidad muy fun, fun, fun" de Megan Maxwell - Una novela romántica que mezcla humor y el espíritu navideño. "Las cartas de Papá Noel" de J.R.R. Tolkien - Una colección de cartas escritas por Tolkien para sus hijos, narrando las aventuras de Papá Noel. "Tres cuentos de Navidad" de Truman Capote - Una recopilación de tres relatos navideños, incluyendo el famoso "Un recuerdo navideño". "Vieja Navidad" de Washington Irving - Un cuento que transporta al lector a una Navidad del pasado. "Navidades trágicas" de Agatha Christie - Una novela negra ambientada en las vísperas de las fiestas, protagonizada por Hércules Poirot.

