¿Cuándo es el cumpleaños de Santa Claus? Divierte a tus hijos para que tengan una videollamada con Papá Noel

¡Jo, jo, jo! Una vez que llega diciembre todos nos entusiasmamos y no sólo porque la temporada nos permite reunirnos en familia a comer delicioso y pasar un rato agradable para Navidad, sino porque la madrugada del 25 de diciembre llegan alguien que llena de ilusión a chicos y grandes en todo el mundo: Santa Claus. El también conocido como Papá Noel se prepara todos los años para dejarles regalos como juguetes y ropa, además de otras peticiones, a los chiquitines que se portaron bien a lo largo del año y con ello consentirlos y darles un poco de alegría en una fecha tan importante.

Sin embargo, este mes repleto de fiestas decembrinas no sólo podemos sentar a esperar a que Santa Claus se aparezca en nuestros hogares para dejarnos los regalos que le pedimos, pues algo que sólo muy pocas personas conocen es que este amigo barbón y vestido de rojo celebra su cumpleaños en diciembre y como tal también hay que festejarlo y felicitarlo, ya que esto incluso nos podría hacer "sumar puntos" como muestra de que nos portamos bien. Y si bien lo ideal es no hacer algo esperando recibir otra cosa a cambio, en esta época todo es excepción.

Es por ello que hoy te invitamos a conocer cuál es la fecha en la que nació Papá Noel, cómo podemos celebrar su cumpleaños y además cómo mandarle una felicitación personal. Así que si tienes niños pequeños en casa esto te interesa, ya que existen aplicaciones que se conectan con la línea directa del Polo Norte y que nos permiten hacer una llamada o videollamada con este amigo de todo el mundo para mandarle un mensaje, ¡y escuchar su voz!

Así que toma nota de la fecha en la que puedes llamarle a Santa Claus y desearle un muy feliz cumpleaños, que en medio de los preparativos para entregar regalos en Navidad, es probable que cada año pase su cumple agobiado por el trabajo. ¡Pero dale un respiro!, aquí te contamos todo lo que debes de saber sobre Papá Noel y las apps que te dejarán contactarlo, ya sea el día de su cumpleaños o cualquier otro día del mes.

Santa Claus está de fiesta por su cumpleaños. (Foto: Designer Microsoft)

¿Cuándo nació el Santa Claus?

Aunque muchos de nosotros asociamos la imagen de Santa Claus a un hombre blanco y canoso desde su cabello hasta la barba, regordete y que vive en el Polo Norte donde tiene su fábrica de juguetes, pocas veces reflexionamos sobre su vida y cómo es que terminó en este remoto lugar del mundo cuando él en realidad es originario del otro lado del mundo donde se junta Europa y el Medio Oriente.

Para ser concretos, Papá Noel nació por allá del siglo II después de Cristo, aunque algunos mencionan que nació en el 270 o 280 d. C., pero su historia es demasiado larga. De acuerdo con lo que se sabe, antes de recibir este nombre con el que se le conoce actualmente, se llamaba Nicolás y tiempo después se le agregó el santo o San Nicolás por ser obispo de Mira en Turquía y quien siempre defendió sus creencias cristianas. Y si bien no se conoce la fecha exacta del día en el que nació, sí sabemos por qué se eligió el mes de diciembre en el calendario gregoriano y aquí te contamos por qué.

¿Qué día murió Papá Noel?

La muerte de San Nicolás, quien tiempo después se convertiría en Santa Claus o Papá Noel, ocurrió el 6 de diciembre y aunque no está certero el año en el que falleció, se cree que pudo haber ocurrido en el siglo IV, y al tener esta fecha confirmada fue como se eligió que cada sexo día del último mes de diciembre se le celebraría como el día de su cumpleaños, o bien, para recordarlo como tal.

¿Cuántos años tiene Santa?

No existe con certeza un año exacto en el que haya nacido Santa Claus, pero considerando que fue a entre el 270 y el 280 d. C, y que pese a su muerte en el siglo IV tras haberse convertido en una figura importante a quien además se le asociaron muchos milagros, pues al convertirse en un obispo en vida, es decir, San Nicolás, fue uno de los personajes más nobles de entonces. En lo que se respecta a su edad exacta existen diversas aproximaciones, pues recordemos que no se conoce con exactitud ni el año de su nacimiento ni su fallecimiento. Pese a ello, se cree que supera los mil 680 años de edad. Te enseñamos a llamarle hasta el Polo Norte para que lo felicites. (Foto: Designer Microsoft)

¿Qué día viene Papá Noel, el 24 o el 25?

El 24 de diciembre de cada año se realiza la Nochebuena que, al menos en México, logra reunir a toda la familia, cada miembro saca sus prendas más elegante y a tener una última oportunidad de poner una carta con sus peticiones de regalo para que Papá Noel los entregue. Recordemos que es en la madrugada del 25 de diciembre cuando Santa Claus se escabulle por chimeneas o ventanas a cada hogar para dejar los regalos, comer galletas y leche, para continuar con su recorrido en trineo y jalado por renos.

¿Cómo se llama la aplicación para hacer el video de Santa Claus?

Si quieres llamar a Santa Claus este 6 de diciembre con motivo de su cumpleaños y mandarle un mensaje alentador felicitándolo, o bien, usar cualquier otro momento del mes para contactarlo puedes hacerlo si tú o tus papás tienen un celular a la mano. Pues pueden instalar la aplicación "PnP - Polo Norte Portátil" con la que no sólo escucharás la voz de Papá Noel, sino que también podrás verlo y recibir un mensaje personalizado.

Así que si tú también quieres tener una charla con San Nicolas, aquí te contamos cómo puedes hacerlo siguiendo unos sencillos pasos desde la aplicación y además aprovechar todo lo que puedes hacer. Recuerda que las funciones también incluyen personalizaciones que aquí te dejamos:

Recibir y hacer videollamada con Santa Claus.

con Santa Claus. Programar videollamadas con Papá Noel para interactuar contigo y tus hijos.

¿Te animas a llamar a Santa? (Foto: Google Playstore)

¿Cómo hacer o recibir una videollamada a Santa Claus?

Instala en tu celular aplicación "PnP - Polo Norte Portátil". Una vez dentro encontrarás las opciones gratuitas y con suscripción para recibir mensajes de Papá Noel. Para personalizar una llamada tienes que dar algunos datos que no comprometen la seguridad de tus pequeños como es su nombre, su edad y alguna cualidad que se desee resaltar sobre el menor. Al darle en continuar se creará el video que podrás descargar. Otras opciones disponibles son juegos, un desafío de baile con elfos y más.

¿Cómo llamar a Santa Claus con Alexa?

Además de las aplicaciones por celular, puedes recurrir a otros métodos con los cuales lograrás que tú y tus hijos convivan con Santa de forma virtual y gracias a la tecnología; quienes tienen una Alexa en casa pueden decirle: "Alexa, llama a Santa", quien marcará hasta el polo norte para tener una interacción con este amigo de todo el mundo. Es importante que recuerdes que esta es un skill que se debe de activar en tu bocina inteligente y que necesita el permiso de un padre o de lo contrario sólo recibirás como respuesta que Papá Noel únicamente se comunica por medio de cartas.

