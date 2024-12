La película mexicana navideña olvidada del Cine de Oro que tienes que ver esta Navidad

La Navidad es una temporada de fe, esperanza, amor e ilusión, al menos así la ven los niños, quienes son los más ilusionados cada año cuando llega diciembre, pues las calles y sus hogares se llenan de color gracias a las series de luces y al alzamiento del árbol navideño. Escenas como estas las vemos en la vida real y en la ficción y si bien todo lo positivo siempre se refleja en ambos mundos, pocas veces se habla de esas escenas desgarradoras en las que no todo es feliz, pero esto último es algo que retrató una película mexicana que actualmente es una de las más olvidadas del Cine de Oro.

En esta obra maestra del director René Cardona de 1959 se relata la historia de Santa Claus que ya todos conocemos y quien una vez que llega diciembre hace todos los preparativos para llevar juguetes y otros regalos a los niños que se portaron bien en los últimos meses. A este clásico que se conoce en todo el mundo, el también actor y productor del Cine de Oro Mexicano le dio un toque muy mexa, al retratar que las cosas malas, la desesperanza, la pobreza y la ilusión también se sobreponen a todo lo positivo de la época.

Se trata de "Santa Claus", una película que tienes que ver esta Navidad y que te hará reír gracias a ese toque cómico y mexicano en el que vemos al también llamado Papa Noel peleándose con un Diablo de nombre Precio, quien está listo para amargar la festividad y tratará que este ser vestido de rojo no pueda regresar al Polo Norte y que los niños de México no reciban sus regalos. Durante toda la historia no sólo vemos esta divertida pelea, sino también todo tipo de escenarios en los que niños y niñas son los protagonistas.

Pues así como hay algunos afortunados a los que nada les falta y que en Navidad recibirán todos sus regalos, pero que carecen del amor de papás, hay otros más, entre ellos el caso de una niña de escasos recursos que al ver cómo sus amigos reciben sus regalos y juguetes no puede evitar preguntarse si es mala y por eso Santa Claus se olvidó de ella. Así que si quieres vivir la temporada decembrina con un toque muy mexicano y que te deje a ti o a tus hijos reflexionando, ¡tienes que verla!

¿La verás? (Foto: FB Cineteca Nacional)

¿Cómo se llama la película mexicana de Santa Claus y el diablo?

La película "Santa Claus" del director René Cardona es una de las más icónicas del Cine de Oro Mexicano, pero también una de las más olvidadas, esto pese a que en ella también tenemos un toque muy mexicano con la representación del diablo y de la sociedad en nuestro país de 1959, año en el que fue lanzada. La historia también resulta fascinante y envolvente sin importar nuestra edad, ya que no sólo tiene la fantasía, sino que también tiene esa comedia tan característica de la época. ¿Te animas a verla?

La historia nos presenta a Santa Claus que se prepara para entregar los regalos de los niños en todo el mundo hasta que el Diablo de nombre Precio llega a frenar sus planes, pues desde el infierno se le encargó la función de hacer que los niños de la Tierra sean malos para que no reciban sus regalos, pero más allá de esto, lograr que la maldad sea la que domine en el planeta.

Mientras todo esto pasa se presentan las historias de distintos niños que esta Navidad están ansiosos de recibir sus regalos, entre ellos el de un niño con padres ricos o el de una pequeñita de pocos recursos que toda la vida ha deseado tener una muñeca y al no recibirla no deja de preguntarse si es una niña mala. ¿Santa Claus cumplirá su deseo?

¿Dónde puedo ver la película de navidad mexicana?

La película mexicana "Santa Claus" se puede ver en Internet completamente gratis a través de YouTube, donde se encuentra disponible y completa. Además en canales de televisión e incluso en la Cineteca también se ha transmitido en más de una ocasión.

¿Dónde ver Santa Claus la película 1985?

La película del Cine de Oro Mexicano "Santa Claus" de 1959 no se debe de confundir con "Santa Claus: la película" de 1985, ya que se tratan de producciones diferentes. Esta última estuvo dirigida por Jeannot Szwarc y protagonizada por David Huddleston, Dudley Moore y John Lithgow. Mientras que la obra de René Cardona incluye a figuras como José Elías Moreno, Lupita Quezadas, K. Gordon Murray, Cesáreo Quezadas y Armando Ariola, entre otros.

¿Quién es René Cardona?

Aunque René Cardona nació en La Habana, Cuba, su trayectoria como actor, director, productor, guionista y editor cinematográfico trascendió en México, donde se convirtió en una delas figuras más icónicas e importantes dentro del Cine de Oro Mexicano. Estuvo nominado en dos ocasiones a los Premios Ariel y se hizo del Best International Family Film por la película de "Santa Claus". Falleció el 25 de abril de 1988 a los 82 años en la Ciudad de México, o bien, el extinto Distrito Federal.

René Cardona películas

La mujer murciélago (1968)

La horripilante bestia humana (1969)

Santo en el tesoro de Drácula (19969)

Santo contra Capulina (1968)

Las luchadoras contra la momia (1964)

Descubre por qué esta película fue merecedora a un premio internacional. (Foto: FB Cineteca Nacional)

