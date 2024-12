Mariana Enriquez recomienda 3 libros de terror para pasar el último mes del 2024 entre sustos

Cuando se habla de libros de terror, las mujeres suelen ser relagadas de los espacios más importantes, pero poco a poco las autoras han seguido escribiendo y llegando a otras personas que son capaces de apreciar el horror de las páginas. Es así como una de las reinas de la literatura contemporánea es la argentina Mariana Enriquez, quien con sus obras ha logrado redefinirlos límites del género con su estilo visceral y profundamente humano.

Y es que la narrativa de Enriquez se distingue por su capacidad para fusionar lo fantástico con el horror psicológico, anclando sus historias en contextos urbanos y marginales. Sus relatos a menudo exploran la violencia, la pobreza y las tensiones sociales, utilizando elementos sobrenaturales para reflejar realidades complejas, esta combinación le ha permitido revitalizar el género del cuento en la literatura latinoamericana contemporánea.

Por ello, no es de extrañar que Mariana Enriquez sea considerada una de las principales exponentes de la literatura de terror en todo el mundo, pues su trabajo ha influido en una nueva generación de escritoras y escritores que buscan explorar lo oscuro y lo sobrenatural desde una perspectiva latinoamericana con la que es muy fácil identificarse mientras sientes el miedo recorrer tu cuerpo. Además, su participación en revistas internacionales como "Granta", "Electric Literature" y "The New Yorker" ha consolidado su posición en la literatura mundial.

Los 3 libros más aterradores recomendados por Mariana Enriquez

Mariana Enriquez continúa residiendo en Buenos Aires, donde sigue escribiendo y contribuyendo al periodismo cultural, manteniéndose como una voz influyente en la literatura contemporánea. Es así como durante una entrevista ofrecida a la prestigiosa librería barcelonesa "Finestres", Enriquez compartió 3 recomendaciones literarias que, según ella, resonarán especialmente con las y los lectores fascinados por los oscuros matices de su propia obra.

Esta lista no solo refleja la sensibilidad literaria de Enriquez, sino también su amplio conocimiento de las diversas tradiciones que han alimentado su creatividad. Los libros recomendados son un recorrido por el terror psicológico, la poesía simbólica y la narrativa histórica, mostrando un espectro literario tan amplio como profundo.

"Cementerio de animales" de Stephen King

Stephen King, el inigualable maestro del terror, publica en 1983 una de sus obras más emblemáticas, "Cementerio de animales" y es que más que un simple relato de horror, la novela es una meditación devastadora sobre el duelo, el deseo y las consecuencias de interferir en el orden natural de la vida y la muerte.

La trama sigue a Louis Creed, un médico que se muda con su familia a un tranquilo pueblo de Maine, solo para descubrir que en las profundidades de un bosque cercano se oculta un cementerio capaz de devolver la vida a los muertos. Este "don" pronto se revela como una maldición: los seres que regresan no son los mismos y lo que parecía una solución a la pérdida se convierte en un catalizador de horrores inimaginables.

Con su característico estilo, King une lo macabro con lo íntimamente humano, haciendo de esta historia un clásico imperdible para las y los amantes del terror.

King captura la desesperación y el peso emocional que conlleva la muerte de un ser querido, particularmente a través de Louis, quien, al enfrentarse a una tragedia personal, toma decisiones que desatan una cadena de eventos catastróficos. La novela explora el límite ético y emocional del amor, preguntándose hasta dónde es capaz de llegar alguien para evitar el dolor de una pérdida.

"Una temporada en el infierno" de Arthur Rimbaud

En el ámbito de la poesía, Mariana Enriquez destaca la obra de Arthur Rimbaud, un texto que encarna la angustia existencial y la búsqueda de significado de uno de los poetas más influyentes del simbolismo francés. Escrito en un momento de crisis personal, este libro representa un monólogo lírico donde Rimbaud revisita sus experiencias más oscuras, su ruptura con la fe religiosa y su rebelión contra las normas sociales y artísticas de su tiempo.

A través de imágenes intensas y un lenguaje revolucionario, Rimbaud lleva las y los lectores a un viaje por los abismos del alma humana, explorando temas como el pecado, el sufrimiento y la redención. Además, la obra no solo marcó un antes y un después en la poesía moderna, sino que también ha influido en movimientos culturales posteriores como el surrealismo y el existencialismo, ya que su estructura experimental y su rechazo a las convenciones poéticas han hecho de Una temporada en el infierno un faro para escritoras y artistas que buscan romper las barreras de lo establecido. Para las y los lectores de Mariana Enriquez, cuya escritura a menudo se adentra en los límites de lo racional y lo oscuro, este libro ofrece una perspectiva poética sobre los temas que también habitan su narrativa.

"Beloved" de Toni Morrison

Finalmente, Enriquez recomienda "Beloved" (1987), un pilar de la literatura estadounidense contemporánea y un relato desgarrador sobre el legado de la esclavitud en Estados Unidos. Esta obra, galardonada con el Premio Pulitzer, se sitúa entre la realidad y lo sobrenatural, explorando los horrores del pasado y su impacto en el presente.

La historia sigue a Sethe, una mujer afroamericana que, tras escapar de la esclavitud, vive en Ohio con su hija Denver; sin embargo, su hogar está habitado por el fantasma de su hija mayor, conocida como Beloved, cuya muerte fue el resultado de una decisión extrema tomada por Sethe para salvarla del horror de la esclavitud.

Morrison aborda con maestría la complejidad emocional de sus personajes, tejiendo una narrativa que examina el amor maternal, el sacrificio, y la lucha por la identidad en un contexto marcado por la deshumanización y el racismo estructural. Con su prosa lírica y profundamente evocadora, "Beloved" no solo narra la historia de una familia, sino que también da voz a las experiencias de generaciones de afroamericanos cuyos sufrimientos han sido silenciados. "Beloved" sigue siendo un texto imprescindible para entender las cicatrices del pasado y la capacidad del arte para dar testimonio de los traumas colectivos.

A nivel internacional, la obra ha sido objeto de múltiples análisis académicos, así como de adaptaciones teatrales y cinematográficas. Morrison se convirtió en la primera mujer afroamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1993, consolidando su lugar como una de las figuras más importantes de la literatura universal.

Todas las obras de Mariana Enriquez

Estas tres lecturas no son meras piezas literarias, son experiencias inmersivas que retan al lector a confrontar lo inefable; cada una de estas obras también refleja la universalidad del miedo y el sufrimiento humano, aunque desde perspectivas culturales y geográficas distintas. Para las y los lectores que disfrutan del trabajo de Mariana Enriquez, estas recomendaciones son una extensión natural de su mundo literario, donde lo oscuro sirve como un espejo para las verdades más profundas de la existencia.

Y es que Enriquez ha construido su carrera explorando lo oscuro, no solo como una fuente de terror, sino como un medio para comprender los miedos, deseos y obsesiones que definen a la humanidad. Así que si aún no has explorado todo el universo creado por la escritora, aquí te dejo todas sus obras para que las añadas a tu lista de próximas lecturas. En un mundo donde las historias de terror, tanto reales como ficticias, siguen capturando la imaginación colectiva, estas obras destacan no solo por su calidad literaria, sino también por su capacidad para iluminar las sombras de la experiencia humana.

Novelas de Mariana Enriquez

"Bajar es lo peor" (1995): su primera novela escrita a los 19 años, que se convirtió en un libro de culto en Argentina.

"Cómo desaparecer completamente" (2004): explora temas de juventud y alienación en un contexto urbano.

"Éste es el mar" (2017): una narrativa que fusiona elementos fantásticos con la realidad contemporánea.

"Nuestra parte de noche" (2019): ganadora del Premio Herralde de Novela, aborda temas de herencia, deseo y horror en un contexto político.

Cuentos y colecciones de relatos escritos por Mariana Enriquez

"Los peligros de fumar en la cama" (2009): una colección de relatos que exploran lo siniestro en lo cotidiano.

"Chicos que vuelven" (2010): aborda temas de juventud y retorno.

"Cuando hablábamos con los muertos" (2013): relatos que indagan en lo sobrenatural y lo macabro.

"Las cosas que perdimos en el fuego" (2016): ñibro de cuentos que ganó el Premio Ciutat de Barcelona en la categoría de lengua castellana.

"Ese verano a oscuras" (2019): relatos que exploran la oscuridad en experiencias veraniegas.

"Un lugar soleado para gente sombría" (2024): 12 cuentos de horror que abordan el mal que acecha en la cotidianidad.

No ficción de Mariana Enriquez

"Mitología Celta" (2007): una exploración de las leyendas y mitos celtas.

"Alguien camina sobre tu tumba: mis viajes a cementerios" (2013): crónicas de sus visitas a diversos cementerios alrededor del mundo.

"La hermana menor: un retrato de Silvina Ocampo" (2018): biografía que profundiza en la vida de la escritora argentina Silvina Ocampo.

"El otro lado. Retratos, fetichismos, confesiones" (2020): una colección de artículos que combinan autobiografía con sus pasiones literarias y musicales.

Estas lecturas no solo ofrecen un refugio para las y los amantes del terror y la literatura gótica, sino también una oportunidad para reflexionar sobre las preguntas más fundamentales de la existencia.

