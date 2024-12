5 ideas fáciles para adornar tu casa de manera sencilla en Navidad sin gastar de más

Todos queremos que nuestra casa se vea hermosa en esta temporada y que emane en todo su esplendor el espíritu navideño, pero seamos honestas, en diciembre, los adornos y decoraciones suelen estar bastante elevados de precio y a veces preferimos no poner nada, pero eso no es necesario si tienes una gran imaginación combinada con un poco de nuestra ayuda. Hay formas de super sencillas y muy lindas para decorar sin gastar mucho y aquí te las vamos a compartir.

Antes de que veas estas ideas es necesario que conozcas algunos consejos para aprender a ahorrar en tu decoración. No olvides que reciclar se vuelve un punto muy importante cuando se trata de no gastar mucho. También es importante que planifiques con antelación cómo quieres decorar para que no termines haciendo compras caras de último momento.

Otro tip que te hará gastar menos es hacer las decoraciones de casa tu mismo, así es las manualidades navideñas te sacarán de apuros y además pasarás un grato momento con la familia y los niños desarrollando su creatividad e imaginación. Recuerda hacer adornos fáciles si se les dificulta un poco para que queden bien y bonitas sin que batallen demasiado.

Siempre hay una versión económica para todo, si ahorras en decoraciones probablemente puedes invertir más en tus regalos para la gente que amas. Una Navidad sin tantos gastos es posible, lo único que debes hacer es echar a volar tu imaginación y ya verás cómo tus creaciones se vuelven el protagonista de tu hogar.

Reutiliza lo que hayas usado otros años | Foto: Pinterest

¿Cómo decorar para Navidad sin gastar mucho?

Bandeja con piñas

No necesitas comprar una lujosa charola de cristal, puedes utilizar tu frutero, un jarrón o una bandeja que simplemente consideres linda. Agrega naturaleza, lo que sea que encuentres, hojas, ramas y hasta piñas. Agrega velas blancas o largas y coloca un listón rojo, si no tienes listón puedes hacerlos con alguna tela de cortina que ya no utilices, recuerda que la idea es no gastar.

Pinta las piñas para que se vean más lindas | Foto: Pinterest

Moños navideños en la puerta

Este es una de las decoraciones más bonitas y fáciles de hacer. Recorta trozos grandes y largos y como si fueras a envolver tus puertas como un regalo, puedes utilizar papel o tela, usa tonos blancos, rojo e incluso negro. Agrega un detalle divertido como un reno o un mono de nieve. Puedes arreglar de esta forma todas tus puertas o la principal solamente.

Puedes adornar todas tus puertas o por lo menos la principal | Foto: Pinterest

Coronas naturales

No puede faltar la corona navideña en tu hogar, la versión más barata de este hermoso adorno es hacerla tú mismo con naturaleza. Lo primero que debes hacer es realizar una base, esta la puedes armar con alambre o simplemente unir ramas con hilo o estambre. Haz una caminata por el bosque más cercano a tu hogar y recoge todo lo que creas que te puede servir como hojas, troncos, piñas, flores y semillas.

Toda la naturaleza sirve para formar tu corona | Foto: Pinterest

Decoraciones con cartón

Hay muchas formas de utilizar el cartón como decoraciones navideñas, haz estrellitas y únelas con hilo, arma varias filas para que puedas colgarlas como una cortina. Píntalas en colores alusivos a la Navidad como rojo, dorado y plateado, y si quieres que se vean más lindas, agrega diamantina y luces led para que brillen. Pinta y decora las manualidades que hagas con cartón | Foto: Pinterest

Reutiliza y recicla

La forma más creativa y económica para ahorrar es al reutilizar y reciclar, no es necesario que cada año compres las nuevas tendencias decorativas, tu casa se verá igual de bonita si pones el mismo árbol que utilizaste el año pasado. Solo asegúrate que todo se encuentre limpio y en buenas condiciones y seguro se verá muy lindo en tu hogar. Dale un nuevo uso a decoraciones viejas | Foto: Pinterest

¿Cómo decorar tu árbol de Navidad con poco dinero?

No solo en tu casa es posible hacer decoraciones económicas, también puedes colocarlas en tu árbol. Estas ideas te pueden ayudar a que hagas adornos muy bonitos y coloridos para que la Navidad se adueñe de toda tu casa. Pon mucha atención y manos a la obra.

Estrellas con cartón

Piñas naturales

Moños de tela

Ángeles de papel

Esferas de tela

