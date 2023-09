Julieta Egurrola rumbo al Ariel: la labor junto a su hija para visibilizar a las madres buscadoras de México

Julieta Egurrola, actriz mexicana con más de 40 años de trayectoria, vive un momento muy dulce en su carrera artística, ya que tiene la posibilidad de ganar un nuevo Ariel, por su participación en Ruido y además comparte el éxito con su hija Natalia Beristáin, que es la directora del largometraje. En entrevista con El Heraldo Media Group, la actriz habló sobre lo que representa su último trabajo.

"Es un proyecto que empezó hace varios años y que entre la investigación y el desarrollo del guión tomó alrededor de cuatro años (...) Mi hija me prometió que en su próxima película, yo la iba a protagonizar y aquí estamos"

Dijo que se trata de un proyecto que tenía que salir a finales del 2020, pero la pandemia por Covid-19 evitó que fuera imposible desarrollarlo. Pero en el 2021 fue cuando se pudo materializar. "A finales del 2020 me dio el guión y me llevo la sorpresa de que soy la protagonista de la película y también el tema del que habla, porque yo no sabía de que iba la película", dijo.

¿Quién es Julieta Egurrola?

Julieta Egurrola es una actriz mexicana, nacida el 13 de junio de 1953 y que tiene más de 40 años de carrera artística. Estudió actuación en el Centro Universitario de Teatro y participó en 41 obras de teatro, antes de incursionar en la televisión.

1.- En 1977 debutó en el teatro con El avaro, de Miguel Sabido

2.- En 1878 se estrenó en la televisión, con Mamá campanita

3.- Su debut en el cine se dio con El infierno tan temido

Julieta Egurrola ha sido reconocida en diferentes ocasiones, con nominaciones y con premios. Uno de los más recurrentes son los Ariel, estatuilla por la que está nominada para Mejor actriz en la edición 2022, por su participación en Ruido. Ésta es la cuarta ocasión en la que es considerada para recibir este premio.

1.- 1994: Nominada a Mejor actriz por Principio y fin

2.- 1997: Ganadora por Mejor co-actuación femenina en Profundo carmesí

3.- 2001: Ganadora por Mejor actriz de cuadro en Crónica de un desayuno

4.- 2022: Nominada a Mejor actriz por Ruido (pendiente)

Julieta Egurrola recordó que su hija la acompañaba a marchas, a manifestaciones, a leer textos y el tema de las desapariciones forzadas y las madres buscadoras es muy cercano a ella. Sobre trabajar con su hija, dijo que fue una gran experiencia. "Ella era la directora y yo me puse en sus manos, como lo haría cualquier actor que trabaja en una película", aseguró.

Reconoció que nunca pensó en que se trataba de su hija la que la estaba dirigiendo y no hubo mayor problema para estar juntas en el proyecto. "Lo que más admiro es que la vi trabajar en el lugar y ella siempre mostró un gran cariño y respeto por los actores", aplaudió.

Julieta está nominada al Ariel por Mejor actriz

Julieta Egurrola podría ganar su tercer premio Ariel, pero antes deberá enfrentar a otras cuatro talentosas actrices que están nominadas:

1.- Marta Aura por Coraje

2.- Arcelia Ramírez por La civil

3.- Natalia Solián por Huesera

4.- Karla Souza por La caída

5.- Julieta Egurrola por Ruido

Además, su hija Natalia Beristáin está nominada al Ariel, en la categoría de Mejor dirección, junto a otros cuatro candidatos:

1.- Michelle Garza Cervera por Huesera

2.- Alejandro González Iñárritu por Bardo

3.- Alejandra Márquez Abella por El norte sobre el vacío

4.- Lucía Puenzo por La caída

5.- Natalia Beristáin por Ruido