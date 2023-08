¿Sabías que "Perfume de Violetas" forma parte de una trilogía? Estas son las "secuelas" de la exitosa película mexicana

A pesar de que muchas personas consideran que el auge de las películas mexicanas se dio durante la Época de Oro, lo cierto es que incluso a inicios de los 2000 ya comenzaban a producirse cintas que tenían todo para ser ovacionadas por los mexicanos y por la comunidad internacional, tal y como ocurre con "Perfume de Violetas", cinta que de hecho es la primera parte de la llamada "Trilogía de la Crueldad", serie de largometrajes que fueron desarrollados por Maryse Sistach, una cineasta y antropóloga social mexicana que con este audiovisual logró ser reconocida en el mundo cinematográfico, aventurándose así a hacer otras dos películas.

Pero antes de que entres en shock por pensar que se tratan de una continuación de la vida de Yessica y Miriam, conviene aclararte que en realidad tienen temáticas variadas, aunque todas tienen un punto en común y es que están basadas en problemáticas sociales reales que, incluso hoy en día siguen afectando a nuestra sociedad.

Esta película, aún hoy es la favorita de muchos cinéfilos. / Captura de pantalla

¿Cuáles son las secuelas de "Perfume de Violetas?

A pesar de no seguir con la historia de las protagonistas de "Perfume de Violetas", las secuelas de esta cinta retoman a algunos actores que participaron en la película que se hizo acreedora a cinco Premios Ariel, tales como Ximena Ayala (Yessica), Nancy Gutiérrez (Miriam) y Gabino Rodríguez (Héctor), quienes volvieron a unirse en la pantalla grande para la última entrega de la trilogía, titulada "La Niña en la Piedra".

Este audiovisual, además de ser crudo, deja con una sensación amarga al espectador cuando se enfrenta ante el trágico desenlace, el cual, a pesar de ser abierto, nunca es previsto a lo largo de la trama que, para muchos, da indicios de los feminicidios y violencia de género que han sacudido a México desde hace años, algo que la convirtió en la favorita de la crítica, siendo acreedora a tres nominaciones en la XLIX edición de los Premios Ariel.

Después de "Perfume de Violetas", esta es la película más aclamada de Maryse Sistach / Foto: Pinterest

Pero previo a que esta cinta viera la luz en el 2006, Sistach dio en el clavo al producir "Manos Libres", segunda parte de la trilogía de "Perfume de Violetas", en la cual se habla del secuestro y sus implicaciones, sólo que, a diferencia de los otros dos largometrajes, este fue considerado demasiado básico y "suave", por lo cual la crítica no lo aclamó, siendo el que ha terminado más desapercibido.

A pesar de que surgió durante el boom de los secuestros en México, esta película no tuvo la recepción esperada / Foto: Pinterest

¿Por qué la gente ama "Perfume de Violetas"?

A pesar de que las tres películas son bastante interesantes y mantienen a los espectadores enganchados en su trama, "Perfume de Violetas" sigue siendo la favorita de muchas personas, ya que, además de basarse en una trágica historia real, tiene un desarrollo redondo de los personajes, cuenta con un lenguaje bastante acorde a la época y su slogan hace generar una reflexión interna.

Curiosamente, ese es otro punto de unión entre las películas de Maryse Sistach, ya que tanto "Perfume de Violetas" como "Manos Libres" y "La Niña en la Piedra", cuentan con una frase que las identifica y que hace alusión a las carencias que tienen los protagonistas de las historias. Por ejemplo, tenemos "nadie te oye" para "Perfume de Violetas", donde Yessica era ignorada por su madre y encarada por sus profesoras, quienes ignoraban la violencia sexual de la que era víctima.

"Perfume de Violetas" se convirtió en una joya del cine mexicano contemporáneo / Foto: Pinterest

Por su parte, el slogan de "Manos Libres" es "Nadie te habla", el cual hace referencia a la angustia que se vive cuando los secuestradores no se contactan con los familiares de las víctimas. Y, en el caso de "La Niña en la Piedra", la frase que acompaña al título es "Cuando nadie te ve", misma que guarda sentido una vez que llegas al clímax de la historia de Nati, una joven que vivirá en carne propia el abuso por parte de un hombre que nunca entendió que "no es no".

SIGUE LEYENDO

La película que mezcla horror, drama, acción y extraterrestres, tiene un puntaje excelente y está en Netflix

La película en Netflix de sucesos reales que al FBI no le conviene que se viralice; vela si eres valiente