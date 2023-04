Con el paste up!, Laura Arredondo va de lo urbano a la protesta

Inspirada por la corriente del fovismo (un movimiento originado en Francia entre 1904-1908, en el que destaca el empleo provocativo del color) y por el pintor Henri Matisse (1869-1954) de quien admira lo fluido de su arte y el lenguaje del mismo, Laura Arredondo, mejor conocida como “MAGA” comenzó a crear obras con las que pudiera transmitir mensajes “potentes” sobre temas y luchas aún invisibilizadas.

En este sentido, Arredondo, quien es abogada de profesión, decidió comenzar con el graffiti y continuar con el “paste up!”, ambas artes, parte de un movimiento urbano que considera “capaz de gestar revoluciones creativas y sociales”.

“Cuando comencé a pintar de manera formal, hace aproximadamente seis años, pensé hacía dónde quería ir con eso e indagué en aquellos temas que incomodan, que duelen y que no se ven, quería que mi arte llegarán más allá de las galerías y de los museos, y tomé el espacio público, pero no quería hacerlo de forma tan abstracta, quería transmitir un mensaje, por eso decidí hacer del “paste up” mi lenguaje”, explicó MAGA.

Más de un centenar de obras ha llevado al espacio público en Monterrey y Ciudad de México. (Crédito: Cortesía Zaida Luzelba García Enríquez)

En entrevista, la artista de 26 años compartió que en su camino la “mujer y las personas de la comunidad LGBTTTI”, siempre forman parte de su lenguaje, ya sea desde manifestar quienes son, su fuerza, las violencias que enfrentan, hasta su manera de amar.

“Creo que es importante el uso que le das a lo público, no sólo es cuestión de adornar o hacer publicidad a tu trabajo, sino de llevar un mensaje, y la verdad, cuando ves cómo cambia el diálogo con las personas que caminan por tal o cual lugar donde colocaste tu obra, todo toma otro sentido”, dijo.

Por otra parte, MAGA explicó que también ha obtenido reacciones contrarias a la “aceptación”, como que las personas ven su obra desde una perspectiva “morbosa, con poca ética o valores”, por los temas que aborda desde su creación.

Su obra busca visibilizar la diversidad y la lucha de la comunidad LGBTTTI. (Crédito: Cortesía Zaida Luzelba García Enríquez)

Sobre las colaboraciones que ha realizado, explicó que aunque trata que su obra permanezca en lo público, en 2021, fue invitada a realizar su primera exposición individual llamada “Interiores”, en la galería Sitio Centro, de Monterrey, Nuevo León, así, como una participación en una muestra del Laboratorio Colaborativo de Arte y Texto, de la Ciudad de México, en 2022.

Por otra parte, compartió que aunque el “paste up!” ha crecido y existen festivales dedicados a visibilizarlo a través de creadores que tengan un verdadero interés por la disciplina, en el país “quienes habitan este lenguaje suelen atravesar cierta precariedad por lo efímero que puede ser”.

“Existen sectores para quienes nuestro trabajo no vale mucho, en principio, por lo efímero que puede llegar a ser, sin embargo, otros lo valoran y lo cuidan, de manera personal he preferido ser mi propia representante, seguir haciendo lo que me gusta, y si a alguien más le interesa puedo hacer una réplica de la obra”, contó Laura Arredondo.

Sobre lo que más resalta de su trabajo, explicó que es el color, sus formas y contrastes, elementos que le ayudan a enfatizan el mensaje.

Es abogada de profesión y artista autodidacta. (Crédito: Cortesía Zaida Luzelba García Enríquez)

La técnica del “paste up!” de MAGA consisten en pintar un pliego de papel delgado como el “bond”con acrílicos para crear una obra, y posteriormente adhiere la pieza a un pared con un engrudo especial, sin embargo, la artista mexicana explicó que son diversos los materiales y técnicas que se pueden utilizar

Por último, explicó que se autonombró MAGA porque cuando comenzó en el graffiti y el "paste up!" le parecía mágico como un arte tan efímero podía tener un impacto tan grande en el espacio público.

Laura Arredondo, nació en la Ciudad de México, pero actualmente reside en Monterrey, ciudad en la que se encuentra la mayor parte de su creación.

Laura Arredondo comenzó a dibujar desde los 3 años de edad.

Es abogada de profesión y artista autodidacta.

Recientemente ha llevado el óleo al “paste up!”

Su obra busca visibilizar la diversidad y la lucha de la comunidad LGBTTTI.

Más de un centenar de obras ha llevado al espacio público en Monterrey y Ciudad de México.

26 años tiene

6 años ha dedicado al “paste up!”

PAL