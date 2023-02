Michoacán organiza por segundo año su fiesta tradicional K’uínchekua

En los últimos 30 años, la música purépecha “se ha visto modificada” por la intromisión de otros géneros musicales, dijo el investigador y músico Andrés Campos. “El tema de la Pantera Rosa la han hecho son abajeño, la música del Chavo del Ocho la han hecho son abajeño, los Piratas del Caribe, ese tipo de intromisión musical ha sido un problema desde mi punto de vista”, agregó.

Campos, quien ha trabajado en el rescate y difusión de la música tradicional y quien también se ha encargado del espectáculo folclórico que se presenta en Xcaret, es el responsable de darle forma a la segunda edición de “K’uínchekua. La fiesta de Michoacán”, un encuentro de música, danza y canto tradicional que busca convertirse en la versión michoacana de la Guelaguetza oaxaqueña o El Tajín veracruzano.

“Lo que pretende la K’uínchekua es que aquí se va tocar la música, el son tradicional como originalmente se venía realizando antes de la intromisión de estos géneros, esa es la manera como colabora e interviene para recuperar esta forma que ha estado un poco invadida”, agregó.

Una versión exclusiva de la K’uínchekua para los grupos participantes se realizará el 16 de marzo Foto: Especial

A realizarse del 17 al 19 de marzo próximo, en la zona arqueológica de Las Yácatas, en Tzintzuntzan, la fiesta tradicional contará con la participación de 27 grupos artísticos, que suman 402 artistas, entre jugadores de Uárhukua (o pelota purépecha), danzantes, bandas, piréris, conjuntos de arpa y tamborita de Tierra caliente, así como caballos bailadores.

La K’uínchekua, señaló Campos, “además de mostrar la riqueza cultural y artística de la comunidad purépecha y de Michoacán pretende contribuir a recuperar algunas cosas que se han ido deformando, que se han ido perdiendo como sucede con las expresiones culturales y máxime ahora con el internet y la globalización”.

De acuerdo con Roberto Monroy García, secretario de Turismo de Michoacán, la intención es que “poco a poco vaya consolidándose como un evento muy relevante de la cultura mexicana, particularmente de las expresiones de Michoacán, hay otras expresiones importantes en México como es la Guelaguetza, en Oaxaca, o El Tajín, en Veracruz, y este es en Michoacán”.

Una versión exclusiva de la K’uínchekua para los grupos participantes se realizará el 16 de marzo, después seguirán tres noches en las que el público en general podrá acudir de manera gratuita (previa adquisición de boletos a través de internet) al evento. Con una duración de dos horas, el espectáculo tradicional se realizará sobre un escenario colocado en la plaza central de Las Yácatas.

La celebración de La fiesta de Michoacán, señaló Monroy, representa una inversión de 18 millones de pesos: “a los participantes se les paga transporte, hospedaje, alimentación, se les paga una compensación, además está la producción, la difusión”. Además del anfiteatro semicircular, en el que se proyecta un video mapping de mil 200 metros cuadrados, en el camino previo al acceso una veintena de artesanos y otra de cocineras tradicionales ofrecerán sus productos.

Nada de excavaciones, nada que tenga que ver con perforaciones Foto: Especial

El delegado del INAH en el estado, Marco Antonio Rodríguez Espinosa afirmó que la realización de la K’uínchekua no representa un riesgo para la zona arqueológica. “Sabemos de antemano que son terrenos ya compactados que no representa ningún riesgo para los vestigios arqueológicos, ya está plenamente identificado que en la explanada donde se va realizar el evento no hay ningún riesgo”.

“Hay un conjunto de restricciones, una de las más importantes es no realizar ninguna actividad cercana a las yácatas -en una distancia de 20 metros-. Nada de excavaciones, nada que tenga que ver con perforaciones, con, incluso, la invasión de la zona donde se encuentran las yácatas; se hacen estudios para identificar el peso que puede recibir el espacio arqueológico, el año pasado no representó ningún riesgo para la estructura, pensando que en noche de muertos llegan más de 7 mil personas durante el día”, agregó. De acuerdo con los organizadores el año pasado asistieron 4 mil 500 personas en tres días, este año se espera superar las 6 mil.

