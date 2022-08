“La reinita pop no ha muerto”, novela que delata el Monterrey real y el no real

Cuando el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, declaró: “En el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan”, desató las críticas.

Esa automitificación regiomontana, dice la escritora Criseida Santos Guevara (Doctor Arroyo, Nuevo león, 1978), “se da a partir de la industrialización de Monterrey, en el siglo XIX, que fomentó una especie de vanidad en torno a la pujanza, a la productividad”.

“A mí me da un poco de risa que todavía, sumidos en crisis sanitarias y económicas, persista este discurso, es como pensar que no se pertenece a la dinámica nacional por un lado, y a la global por el otro”. Santos Guevara pone sobre la mesa de discusión el “ensimismamiento” regiomontano, “que se mira a sí mismo y se autoreferencia, y pocas veces se da la oportunidad de mirarse desde afuera como parte del engranaje”, con su novela “La reinita pop no ha muerto” (Random House, 2022).