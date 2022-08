UNAM, lejos de ser una universidad "Fifi": Humberto Musacchio

Carreras como Derecho y Medicina, el ritual de las togas y los birretes de colores, así como el uso de anillos de graduación, pero también el porrismo, la formación de camarillas académico-administrativas, y la injerencia y el choque con las fuerzas políticas, fueron una herencia de la universidad colonial, fundada en 1553, a la actual Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Tenemos tradiciones que vienen de la Real y Pontificia Universidad de México, algunas han desaparecido, como la cárcel de la universidad, pero duró más allá de la Real y Pontificia porque la desapareció Maximiliano y, sin embargo, las cárceles siguieron existiendo; hay muchas tradiciones buenas y no tan buenas que heredamos”, dice el periodista Humberto Musacchio (Ciudad Obregón, 1943).

El articulista, quien se ha dedicado a documentar el desarrollo del periodismo cultural mexicano y quien es autor del Diccionario Enciclopédico de México, se ha adentrado ahora en la historia de la principal institución universitaria del país. Bajo el sello del FCE aparece “La Universidad de México, 1551-2001”, volumen de 305 páginas que recorre 450 años de existencia.

La de la UNAM, dice Musacchio, “es una historia bastante complicada, con muchas curvas”; como todo conglomerado humano “hay de todo siempre, hay cosas muy plausibles. La Universidad Nacional para mí es la que me abrió las puertas del mundo, porque es una universidad muy generosa con los estudiantes”. No tanto con los profesores, advierte, “que al 85 por ciento, o más, les pagan miserias y no tienen estabilidad en el empleo”.

Con todo, el periodista abriga amor por la institución: “Ciudad Universitaria se abrió en el alemanismo, entre el 53 y el 55 se fueron para allá las escuelas, yo soy de la generación de fines de la segunda mitad de los 60, ya me tocó otra cosa, había una gran sobrepoblación, no cabíamos en los salones, muchos cuando llegabamos tarde nos quedabamos parados a escuchar la clase desde la puerta, en el pasillo, pero aún así es una universidad formidable”.

Problemas de la UNAM

La cédula que aprobó la creación de la Universidad de México, solicitada por el virrey Antonio de Mendoza, fue expedida el 21 de septiembre de 1551 en la población zamorana de Toro. Su vida, sin embargo, inició en 1553. Desde entonces, los problemas se sucedieron, la institución colonial vivió acotada por las tensiones con el arzobispado, con la Inquisición, el Virrey y la Corona española. En su seno, la lucha de fuerzas siempre encontró tierra fértil.

Desde su origen, “la Universidad ha pasado por el conflicto; yo me lo explico porque para que la transmisión del conocimiento se dé, es necesario que haya orden, que haya quietud, es la mejor manera de transmitirlo, pero a la vez, necesita renovar el conocimiento, y vaya que la UNAM hace el mayor aporte en México en la renovación del conocimiento, tiene más del 50 por ciento de los investigadores del país. Esa contradicción, entre necesidad de orden y de cambio es la que genera muchas de las dificultades”.

“Las autoridades intentan establecer el orden, no siempre lo logran, pero la necesidad de renovar el conocimiento también produce estallidos que pueden ser violentos, así ha sido siempre, la Universidad ha sobrevivido a todos esos episodios y ha salido airosa, dándole siempre a la sociedad mexicana sus beneficios”, señala.

El enfrentamiento con las cúpulas de poder también ha sido una constante. Musacchio se refiere a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que la UNAM “se derechizó en los últimos tiempos”, y afirma, “de repente por ahí, desde las alturas dicen que la Universidad es ‘fifi’, yo creo que no, sobre todo porque la inmensa mayoría de los estudiantes son de familias de bajos recursos, hay que decirlo claramente: de ninguna manera cabe llamarla ‘fifi’ o elitista, ni mucho menos”.

Además de la transcripción de la cédula de creación de la Universidad y de la lista completa de los rectores que ha tenido desde el siglo XVI, en su libro, Musacchio se ocupa de la fundación y decadencia de la Real y Pontificia Universidad de México, de la creación de la Nacional de México y de la obtención de su autonomía, así como de su ley vigente, al tiempo que repasa los problemas y aciertos de la Máxima casa de estudios.

“Esta Universidad es una de las 100 más importantes del mundo, y hay quien dice que es una de las 50 más importantes, no es cualquier Universidad. Que es una élite del conocimiento eso sí, le pese a quien le pese, pero es una Universidad que le da a la sociedad mexicana infinitamente más de lo que recibe”, agrega.

