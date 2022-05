Muere el poeta Eduardo Lizalde

El poeta Eduardo Lizalde El Tigre, quien se definió a sí mismo como “un poeta y cazador de tigres, pero sólo en los libros”, falleció hoy a los 92 años, informó su hijo Eduardo en redes sociales.

"A todos les comparto una mala noticia.

Hoy por la mañana murió mi señor padre. Eduardo Lizalde Chávez. Un poeta magnífico y un pensador esencial.Aun no sé la hora ni el lugar donde se llevarán a cabo los actos luctuoso. Entenderán que no es momento para mi de recibir llamadas. Me queda decir aquí: Que viva la vida", escribió.

El también narrador y ensayista consideró a la poesía como “una especie de bomba de tiempo; a la larga, los más inéditos y desconocidos autores, si son importantes, sobreviven y pasan a la celebridad”.