Ofrece escritora la belleza de la anormalidad

Con unos cuantos años de edad, Xita Rubert ya hacía pequeñas obras para sus familiares y amigos. A los 15 años, la joven escritora ya había ganado su primer premio, el Ánxel Casal de teatro.

Por eso no sorprende que, con solo 29 años de edad y dos novelas publicadas, Rubert se coloque como la nueva ganadora del Premio Herralde de literatura, uno de los más importantes en lengua española.

“Que a mí me hacían gracia, pero uno nunca sabe. Y ganar el Herralde significaba que al menos al jurado del premio le había interesado o había visto algo en esa novela. Por otro lado, tuve un momento casi de duelo, porque la novela se publicó poco después y yo tenía que dejarla ir, ya no podía vivir inmersa en ese mundo de Key Biscayne”, cuenta Rubert en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

“Fue un honor tremendo, no me lo esperaba. Fue una sorpresa y sentí mucho orgullo por los personajes y por la historia. Porque yo la empecé a escribir pensando que solo me interesaría a mí, que era una historia y unos personajes raros, neuróticos, complejos, y con un punto inmoral.

Hija del filósofo Xavier Rubert de Ventós y la poeta Luisa Castro, la joven novelista se dice inspirada por las letras junto a las que creció, pero también por los habitantes de la región rural donde pasó su infancia.

“Crecí con mi mamá y con mis abuelos maternos. Mi mamá es poeta, pero ella fue la primera persona de su familia en ir a la escuela y en ir a la universidad.

“Sí, era una casa llena de libros, pero también había un contacto muy directo con lo rural y con lo no intelectual, entre comillas, con lo no institucional o no lingüístico, y creo que ese contraste es algo que me influenció mucho. Tanto los libros como las personas que no están trabajando desde lo académico ni desde lo intelectual, sino desde otro tipo de vivencia”, explica.