Estas son las cinco claves de Art of the Deal, el libro para negociar escrito por Donald Trump

En una reciente entrevista, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump señaló que, así como los escultores hacen estatuas o los músicos escriben canciones, su forma de hacer arte es la negociación.

Guste o no, Trump tiene una forma muy peculiar de enfrentarse a la mayoría de los problemas en los que tiene que buscar acuerdos. Muestra de ello es la crisis arancelaria en la que ha sumido a medio mundo.

Las altas ganancias generadas durante el pasado 9 de abril en las bolsas de los Estados Unidos parecieron darle la razón, al menos en el corto plazo, sobre algunas de sus poco cordiales formas de negociación.

Sin embargo, su actitud no es un misterio. Desde 1987, sus estrategias de negociación fueron condensadas en The Art of the Deal, un libro que se volvió una guía para personas que quieren comenzar como inversionistas.

Escrito por el propio presidente y el periodista Tony Schwartz, en este tomo se combinan memorias, entrevistas y algunas estrategias de negociación que le permitieron al magnate inmobiliario incrementar su fortuna.

Aunque lo encuentras en prácticamente cualquier librería, como Amazon, a un costo de 443 pesos, si no quieres leerlo entero te decimos los cinco pilares que te ayudarán a entender por qué Trump negocia de esa manera.

¿Cuáles son las claves de la negociación de Donald Trump?

De acuerdo con el tomo, estas son las claves para que una negociación salga siempre a tu favor