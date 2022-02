Arte emergente: María Díaz Pini, Puebla, 2000

María Díaz Pini es Licenciada en Ingeniería en Logística, por la Universidad Iberoamericana, y durante el inició del confinamiento en 2020 aprendió a pintar y, en tan sólo un año, desarrolló un estilo con el que ahora es reconocida en redes sociales.

Familiarizada con técnicas que aprendió durante talleres de dibujo que tomó en la universidad, Díaz Pini indagó en videos YouTube para mejorar su técnica con la acuarela y perfeccionar su trazo de rostros.

En su Instagram se pueden apreciar retratos en los que reproduce las diferentes expresiones de las caras; además, seguidora de las películas y de las series, María descubrió que puede trasformar todas las imágenes que guarda su mente a través del lienzo. “Soy fan del cine y la televisión, en ese sentido existe inspiración sin fin, siempre habrá algo nuevo que pintar y de alguna forma rendir un homenaje a ese tema".

CLÁSICO. Uma Thurman en Pulp Fiction. (Óleo sobre papel, 2021).

Actualmente, Díaz Pini se encuentra en una etapa de transición, donde no sólo quiere pintar retratos, sino explorar objetos y paisajes cotidianos. Un reto que tiene es el empezar a tomar sus propias fotografías y no sólo basarse en la cinematografía.

A la joven artista le gusta que al pintar con dichas escenas puede generar un vínculo instantáneo con las personas. “Hay ocasiones donde vemos una serie o película y nos encanta, pero luego la olvidamos, entonces al ver la pintura de la escena te regresa a ese momento y puedes experimentar la sensación de nuevo”.

Su meta inmediata es seguir pintando y aprendiendo, cada día mejorar como artista.

GRANDES ACTUACIONES. Heath Ledger como Joker (Óleo sobre papel, 2021).

¿Cómo defines lo qué haces?

Creo que es un recordatorio de cosas que nos han gustado y en ocasiones hemos olvidado. En lo personal me gusta mucho la comedia, por lo que a veces pinto escenas de televisión humorísticas.

¿Dónde encuentras la inspiración?

En el cine, en las emociones humanas fuertes.

También la encuentro en los pintores clásicos, admiro su disciplina y talento. Mi pintura favorita es "El nacimiento de Venus", porque además de ser visualmente hermosa, tomando en cuenta su composición, la pintura también tiene una narrativa y cuenta una historia y un momento específico. En lo personal valoro mucho el arte que captura un momento específico y que no necesariamente está abierto a la interpretación, sino que es reconocible e inmediato. Otra obra que me encanta es el "Estudio del Papa Inocencio X" de Francis Bacon, por la emoción tan fuerte que demuestra.

¿Cómo describirías tu proceso creativo?

Lo describiría como rápido, veo una imagen que me gusta y la pinto. El óleo es mi medio favorito porque da tiempo para trabajarlo. Me fascina la pintura y es algo que me gusta hacer todos los días.

PAL