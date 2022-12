"Historias de cuando el barrio te respalda", obra literaria sobre la violencia en las ciudades

Luego de haber publicado Los tiempos de Dios, libro que le mereció el premio del XIX Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, en 2020, el escritor José Luis Valencia lanza El barrio se respeta y otras consideraciones (Rayuela, diseño editorial 2022), conformado por una serie de cuentos que continúan por la línea del humor negro y la violencia.

De acuerdo con el también autor de La poeta gorda, su libro nació de aquellos cuentos que quedaron en el tintero.

“Había más que contar, me llevó más tiempo no sólo porque volví a enfrentarme a la hoja en blanco, sino porque habiendo ganado un premio, la vara es más alta, tenía miedo de estancarme, pero en cuanto los retomé me di cuenta que podía existir otro camino para ellos”, dijo Valencia.