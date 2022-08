Rescatan textos inéditos de Juan Rulfo sobre la literatura

Contrario a lo que se cree, Juan Rulfo nunca abandonó la pluma. “Le robaba horas a la noche, incluso a la madrugada, para escuchar música y escribir, él no dejó de escribir, si dejó de publicar, pero era regularmente porque no estaba satisfecho con lo que tenía”, dice el investigador Jorge Zepeda. Después de la aparición de “El llano en llamas” (1953) y de “Pedro Páramo” (1955), Rulfo siguió escribiendo cartas, prólogos, conferencias, comentarios y reflexiones, regularmente, sobre literatura.

Sacados de entre el archivo del escritor que resguarda su familia, la Fundación Juan Rulfo y Editorial RM revelarán un pequeño puñado de textos inéditos, junto a otros de difícil acceso, hasta sumar 19, en “Una mentira que dice la verdad”, ejemplar (revisado por Zepeda) que revela a Rulfo como crítico literario, pero sobre todo como un acérrimo lector.

Frente a los folders y carpetas que contienen hojas sueltas y pequeñas libretas en las que el autor escribía, Víctor Jiménez, director de la Fundación Rulfo, explica que el libro de más de 300 páginas se fue definiendo a partir de la idea de una “crítica de escritores”, propuesta por Ricardo Piglia por encima de la periodística o académica.

Por el contrario, existen grandes críticos que son escritores, y ahí aparece Rulfo. Escritores “que hacen una crítica totalmente diferente, desde el punto de vista constructivo, como un carpintero que juzga a otro carpintero, el resultado es que todos los escritores están cortados con otra tijera cuando están haciendo crítica literaria”.

“Desde hace muchos años teníamos la idea de editar las entrevistas de Rulfo, pero ¿por dónde las agarras?, hay muchas, se parecen, no se parecen, hay escritos de Rulfo sobre temas distintos, gracias a la idea de Piglia, se me empezó a perfilar seleccionar sólo lo que Rulfo escribió o dijo, o fue recogido con una grabadora, sobre literatura. También tiene opiniones, textos, entrevistas sobre historia, a secas, esos no, sobre política, esos no, sobre arquitectura, esos no”, detalla el director.