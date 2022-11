Xalbador García narra las glorias y miserias del futbol mexicano

Cuando en 2016 la Selección Mexicana de futbol fue humillada por Chile, el escritor Xalbador García (Cuernavaca, 1982) sintió que la pasión se desbordaba. “Como Aquiles, en la Ilíada, cuando las pasiones lo cegan, eso precisamente me pasó a mí con ese 7-0 de la Copa América”, recuerda. El autor sintió entonces la necesidad de escribir: “Quise escribir como una forma de purga, de quitarme ese mal sabor de boca”.

Seis años después, la desilusión se ha instalado nuevamente: otra vez, el seleccionado tricolor es sinónimo de desesperanza; el pírrico empate ante Polonia y la derrota ante Argentina, no pintan un panorama alentador en el Mundial de Qatar 2022. Xalbador García, sin embargo, ahora entiende mejor el desánimo colectivo que generan esos 11 jugadores de verde sobre el campo.

A su ensayo literario, el escritor lo ha subtitulado como “Un libro de autoayuda”, pero en realidad “Últimas noticias de Futbotitlán. La historia verdadera de la selección mexicana de futbol”, (Katakana Editores, 2022), es una narración de “nuestras glorias y miserias futboleras”, un libro lleno de sarcasmo, humor ácido y sentido crítico y agudo. “El día después de la derrota, en el desayuno, estaba tan frustrado, que empecé a hacer los textos del libro, lo empecé a armar ahí”.

Asegura que el libro es crítico, pero divertido Fuente: Especial

Ahí también, rememora, “me di cuenta que no podía abordar los tópicos, las mitologías, los discursos del futbol mexicano en general y de la Selección sin tocar los fenómenos alrededor de nuestra sociedad, la política, la historia de los últimos 30 años. Yo empecé a ver futbol conscientemente en los 90, cuando teníamos esa gloriosa selección ganando el subcampeonato de la Copa América, goleando a Estados Unidos en la Copa América en 93”.

En esos años, además, el salinismo “prometía que seríamos primer mundo, y teníamos una de las mejores selecciones del continente, pero ni una cosa ni otra sucedió, empezamos a tener magnicidios y el levantamiento zapatista, y también esa derrota dolorosa en el Mundial de 94”. La realidad se vino encima y la desgracia en el campo no se ha detenido.

El libro muestra su visión como aficionado de la Selección Mexicana

“El libro está escrito a partir de mi visión como aficionado, todo aficionado en el futbol tiene una perspectiva totalmente sesgada por este amor a sus colores, llámese equipo de futbol o selección, siempre me ha gustado el futbol, siempre he sido un gran apasionado y siempre quise escribir algo sobre el futbol pero no sabía desde dónde hacerlo”, cuenta.

García encontró la fórmula en la ironía: “Creo que es crítico, pero divertido y así quise ponerlo porque es un aficionado escribiendo sobre futbol, y además, al final de cuentas, para mí el futbol es diversión y me divertí mucho haciéndolo, vi partidos de hace 30, 40 años, leí anécdotas. Lo que busca el libro es recordarnos que el futbol es un juego, es algo lúdico, es algo donde seduce la pasión porque no la pasamos bien a pesar de perder”.

Y precisamente en una contradicción, como esa de divertirse sufriendo, parece estar también la razón de que a pesar de las capacidades de la selección tricolor, todo el país sigue poniendo al mismo tiempo algo de fe. La Selección Mexicana, dice el escritor, económicamente se cuece aparte.

“Es la única selección que tiene dos países como sede: México y Estados Unidos, y en realidad el 90 por ciento de los partidos los juega allá porque tienen una derrama económica tremenda, y lo mismo sucede con el futbol mexicano; económicamente es un gigante, da mucha lana y la gran pregunta es ¿por qué no trasladamos eso al ámbito deportivo?”, cuestiona.

El autor piensa que el quinto juego en el Mundial está lejano Foto: Facebook Xalbador García

Lo que sucede en el campo con el tricolor, pero también afuera, con la hinchada, piensa, refleja mucho sobre la cultura del país: “Como cultura tenemos muchos logros y tenemos una cultura muy fuerte, realmente el pueblo mexicano es muy triunfador, es raro que no lo veamos y en el futbol sucede lo mismo, pero cuando logramos un triunfo siempre hay una crítica, tenemos el ejemplo de Hugo Sánchez y decimos: ‘fue muy buen jugador, pero en el Mundial no rindió’”.

García suma un problema más del futbol nacional a la desgracia: “Me parece sorprendente que teniendo dos selecciones campeonas del mundo y varias llegando a los subcampeonatos Sub-17, no podamos cuidar a esos chicos de la mejor manera para que tengamos 20, 30 jugadores de élite, sabemos que es muy complicado, pero podríamos tener por lo menos 2 o 3; se me hace muy extraño que no se haya logrado analizar ni establecer el método de porqué ganamos una medalla de oro, por ejemplo”.

Mientras las cosas se resuelven, el autor piensa que el quinto juego en el Mundial está lejano: “No va a llegar mientras económicamente esté tan bien la Selección Mexicana y el futbol mexicano. ¿Para qué invertir en mejorarlo si con lo poco que se invierte se lleva ganancias millonarias?, ahí está la gran paradoja”.

