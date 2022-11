"La lectura es una forma de revolución, un derecho a soñar": Irene Vallejo

A lo largo de los años, la lectura ha sido un derecho ganado por las mujeres y por los grupos minoritarios, "ese derecho a soñar no se reconocía a todos, porque se pensaba que las gentes que pertenecían a familias humildes o las mujeres, tenían que ser educadas en la resignación y no en la esperanza, no en el sueño" lamentó Irene Vallejo durante su participación en la edición 36 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL).

Quienes buscaban respuestas en los libros, dijo, eran incluso castigados, pues la lectura abre la puerta a otros mundos y oportunidades, "la lectura revolucionaria de muchas maneras''. La literatura ha sido profundamente revolucionaria y estoy convencida de que lo sigue siendo ahora mismo", consideró la española en la apertura del Salón literario, donde compartió espacio con el escritor Alberto Manguel.

El avance en la promoción y aceptación de la lectura ha provocado una oportunidad para que una persona pueda "construirse una vida distinta de la que parecía obligada, y eso, es lo que creo revolucionariamente entregan los libros"

Ahora el reto es acercar a las personas a la lectura y cuánto más rápido, será mejor para la experiencia, como lo fue para ella, cuando durante su infancia, la lectura nocturna de libros, era incluso una conexión familiar; "de niña me asombraban, yo los abría y veía en su interior, en su páginas, como esa filas, esas hileras de pequeños insectos, me parecían a mí, que recorrían mansamente, el espacio en blanco del papel, que a mí no me decían nada, sin embargo, los adultos, los poderosos adultos, por algún extraño conjuro, eran capaces de hacer que esos hormigueros, nos contasen historias".

Esta idea fue secundada por el escritor Alberto Manguel, quien insistió en que además de libertades, los libros ayudan a conservar la memoria del pasado para tenerlo presente y evitar que trágicas historias se repitan; "no sabemos y tal vez no lo descubrimos nunca o muy tarde, el extraordinario poder que nos concede la lectura y lo peligroso que es ese poder para gobiernos totalitarios".

La lectura es una herramienta más para conservar los mismos derechos, aseguró el escritor quien insistió en que "toda democracia vive bajo la sombra de la ambición de los gobernantes y ninguna democracia está a salvo… no podemos entender, los que somos lectores, como hay esa falta de memoria en el mundo".

Y añadió: “El gran desafío no es decir que el libro es maravilloso, lo lindo que es leer y lo divertido y lo que se pierden los que no leen, sino ir a los que nos son lectores todavía, todos tenemos la capacidad de ser lectores pero muchos somos privilegiados para ello”, expresó.

Los escritores recibieron de las manos de Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes, las medallas conmemorativas en honor al escritor.

