El barítono Jesús Suaste celebra cuatro décadas de trayectoria en el Palacio de Bellas Artes

Cuando tenía seis años de edad, Jesús Suaste se dio cuenta que una explosión de sentimientos llegaban a él a la hora de cantar, no importaba de quién se tratará al interpretar, pero sin duda serían los cantantes predilectos de su padre, como Jorge Negrete, las primeras voces que provocarán en él un eco para continuar una carrera como barítono.

“Mi familia no era muy dada a la música clásica, pero era profundamente amorosa, desde que era niño amaba que después de la comida se organizaran tertulias musicales, porque ahí fue donde comenzó todo, porque ahí identifique que el acto de cantar formaba parte de mi”, contó el barítono mexicano.

De acuerdo con Suaste, él “sabía que había nacido con un poco de voz”, por lo que no dudó en imitar a los cantantes que más le gustaban a su padre, sin embargo, fue después de haber participado en el coro de una iglesia y de formar parte del Orfeón Ciudad de México que tuvo la primera oportunidad de interpretar a Bach (profesionalmente), gracias al director de orquesta mexicano, Fernando Lozano.

“Recuerdo mis inicios, pero también a quienes formaron parte de mi carrera, a quienes creyeron en mí, por eso no es una celebración enteramente mía, el concierto que ocurrirá el próximo domingo 27 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Palacio de Bellas Artes es un concierto de agradecimiento total”, expresó.

A cuatro décadas de trayectoria, también compartió que si regresara el tiempo, le diría al Jesús Suaste de esos años que “no tuviera miedo”, pues contó que era muy temeroso, que le me daba miedo no interpretar una partitura con la majestuosidad debida, cantar en otro idioma e incluso que la sala de Bellas Artes no correspondiera al entorno de donde él venía.

Ha participado en 112 títulos operísticos con personajes principales para barítono Foto: Jesús Suaste Aguirre

“A veces no creo la cantidad de años que han pasado o la cantidad de pensamientos que rondaban mi cabeza, en principio, porque Bellas Artes es como una señora grande que extiende los brazos para cobijarte, y muestra de ello es que este recinto ha sido mi casa por cuatro décadas y yo nunca he dejado de cantar para ella”, reflexionó.

El concierto está marcado por obras que han acompañado al artista a lo largo de 40 años de actividad, así como por aquellas composiciones que siempre había querido interpretar y que por alguna razón no había podido, tal como el Siglo de Oro español; seis cuartetos para piano, violín cello y voz, de Franz Joseph Haydn; cinco canciones italianas; seis canciones de Carlos Guastavino y el estreno en México de cuatro canciones porteñas de Astor Piazzolla (a partir de textos de Jorge Luis Borges).

Respecto a los personajes que lo acompañan en el escenario el 27 de noviembre, a las 17:00 horas en el Palacio de Bellas Artes, compartió que contará con la presencia de entrañables compañeros de carrera como Claudia Cota, Alan Pingarrón, Rodrigo Garciarroyo y Leonardo Villeda, pero también dará oportunidad a jóvenes que han sido sus alumnas y que están listas para iniciar sus carreras, las sopranos Monserrat Hernández y Joyce Díaz.

Por otro lado resaltó que será acompañado en el piano por su hijo Arturo Suaste y Alejandro Vigo; en el violín por el maestro Vladimir Tokarev (integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional) y en el cello por la reconocida maestra Luz María Frenk.

A lo largo de cuatro décadas Jesús Suaste ha participado en 112 títulos operísticos con personajes principales para barítono, además de interpretar lieder, oratorio, música de concierto y música de cámara, también tiene 13 grabaciones y participaciones en todas las orquestas sinfónicas del país.

Si quieres asistir al concierto de Jesús Suaste y celebrar con él 40 años de trayectoria, el Heraldo Media Group y el INBAL te invitan, sólo tienes que enviar un correo a alida.pinon@elheraldodemexico.com, escribir tu nombre completo y un número de teléfono, una vez que recibas el correo de confirmación, debes presentarte con tu identificación vigente en el módulo de información del Palacio de Bellas Artes, el 27 de noviembre, antes del concierto.

DME