Ida Vitale recuerda sus años felices en México

A punto de cumplir 99 años, el 2 de noviembre próximo, la poeta Ida Vitale recordó los "felices" 11 años que pasó en México. "Está venida me recuerda los años más felices, 11, en México, que, como a tanta gente de Sudamérica, nos rescató cuando estábamos muy mal en nuestros países", dijo antes de iniciar una lectura de sus poemas en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Monterrey.

Aún con los años que Vitale vivió en México, no conocía la Sultana del norte: "Es la primera vez que vengo acá entre montañas, en un lugar maravilloso", dijo.

Después de estudiar Humanidades en su natal Uruguay y de colaborar y trabajar en diferentes publicaciones, la poeta fue empujada por la dictadura uruguaya a exiliarse a México en 1974. Aquí, se relacionó con Octavio Paz y siguió colaborando con diferentes revistas e instituciones. Vitale no regresó a su país sino hasta 1984, solo para permanecer dos años y volver a partir, ahora a Estados Unidos.

Vitale colaboró con distintas revistas e instituciones durante su exilio en México

FOTO: Especial

"Voy a leer un poquito para que no se aburran", dijo en el auditorio y comenzó el pausado canto de sus versos. "He admirado siempre la prosa, pero he incurrido más en esto, en poemas, para no decir poesía", agregó.

Sin gafas, con el pelo cano y con una dicción prodigiosa, Vitale hojeó y rebuscó en el libro: "Siempre me cuesta mucho elegir", afirmó. Entonces si empezó a recitar "Gratitudes de verano", "Pregunta retórica".

"Perdón, estos poemas son un poco deprimentes, a ver si levantamos un poco en ánimo", habló. Ante el silencio atento de sus escuchas pronunció "Me doy cuenta que los poemas es mejor verlos, que no leernos, las palabras son complicadas de agarrar".

La poeta uruguaya leyó sus obras durante casi una hora para el público

FOTO: Especial

Vitale, con su vitalidad, continuó leyendo casi una hora los versos que le han ocupado una vida, después respondió a cada pregunta que le planteó el público: "Supongo que desde que nacemos aspiramos a que nos pregunten para sentirnos útiles tratando de contestar", dijo. Terminaron las palabras y la poeta no se levantó hasta firmar cada uno de los autógrafos que le solicitaron.

