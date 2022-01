Mente Mujer: Convierte obstáculos en actitudes positivas con este cuento

Cuando era pequeña, María Velasco cambiaba mucho de ciudad. Las mudanzas constantes y modificaciones en su rutina eran cuestiones que a la escritora le aterraban. Es por eso que comenzó a escribir: “Mi inquietud por la literatura infantil nace de la necesidad que sentí de tener los libros que me hicieron falta y me hubiera gustado leer cuando era chiquita”, nos comentó la autora, quien debutó con la publicación de "Álex y su triángulo".

Con su más reciente proyecto "Mosca puberta", María quería compartir un sentimiento que muchos niños (e, incluso, adultos) habían vivido, “no siento esa responsabilidad en el sentido de que les tengo que enseñar algo. Pero sí que al final les sirve emocionalmente o se sienten identificados”, aseguró. Es así que con un insecto como protagonista la historia se basa en un miedo que se convierte en un obstáculo, y del cual, al final se obtiene una actitud positiva.

Los personajes han evolucionado de los roles de género con el tiempo: “Me interesa mucho la representación y que se sientan identificados con los libros. Creo que ya estuvo la imagen de la princesa güera, príncipes, millonarias; está padre lo aspiracional, pero creo que es muy importante el sentirse identificado y más cuando eres chiquito”.

Por otro lado, las historias y narraciones más reales son referentes para la niñez: “Es importante que no se sientan el 'patito feo' o que nunca van a poder tener un cuento de hadas, sino que tu vida es suficiente para tener un final feliz. Cada vez vemos más personajes diferentes, más mujeres y distintas razas. A mí no me importa tanto si es masculino o femenino, lo que me gusta es agarrar estos personajes como la Mosca, el cual es un animal que a casi nadie le gusta, pero la idea es ver las cosas con otra perspectiva, tener más empatía”, narró María Velasco.

"Mosca puberta" sigue la travesía que vive la protagonista al quedarse atorada en un avión, lo que la obliga a cruzar el Océano Atlántico. En palabras de la autora: “Todos tenemos miedo, pero al final no es tan malo. Muchas veces lo vemos como negativo, porque es algo desconocido, pero una vez que lo conoces te das cuenta que no tenías por qué temer”.

“Ahora que he estado hablando mucho de ella, me doy cuenta que 100 por ciento me identifico con la Mosca Puberta. Primero se pone a volar en círculos, porque está toda ansiosa, soy yo cuándo me dan ataques de ansiedad, después hace los ejercicios de respiración para tranquilizarse, lo cual también hago, y después logró resolver el problema que tengo en ese momento. Definitivamente siento que la mosca sí soy yo, aunque esa nunca fue la intención”, confesó la autora.

"Mosca puberta" es la primera edición de una trilogía que persigue al insecto de ojos grandes en otras aventuras. Fue ilustrado por Fernanda Leal y escrito en rima. Lo puedes encontrar en librerías o en su página personal www.mariavelasco.com.mx.

INSECTO VOLADOR

Tiene un posgrado en Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Iberoamericana.

La autora ha pasado la mayor parte de su vida entre México y Estados Unidos.

Las ilustraciones fueron hechas a mano y con un proceso creativo riguroso.

Está recomendado para lectura a partir de los cinco años.

La protagonista tiene su propio Instagram: @moscapuberta.

