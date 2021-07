El Museo más 'Cabral' estará en la cuarta sección de Chapultepec

“Se tiene que concretar absolutamente en este sexenio, sino muy bien agarran y lo encarpetan; estoy hablando de uno, dos años, no debe tardar más, no puede tardarse más”, dice el hijo del dibujante y caricaturista mexicano Ernesto García “El Chango” Cabral (1890-1968), sobre el inicio de las gestiones para donar al gobierno de México parte del acervo que dejó su padre.

En entrevista, Ernesto García Cabral Sans afirma que se trata de unas 7 mil piezas, entre originales, fotografías, libros, documentos, recortes de periódico y otros archivos que junto con su hermano Vicente, han decidido legar con la finalidad de crear un espacio: “el museo más Cabral en Chapultepec, algo así como un chango en Chapultepec sin jaula”, dice.

El 9 de julio pasado, una reportera informó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera sobre la intención de donar el acervo por parte de los familiares, a través de la dirección de la Memoria Histórica y Cultural de México. El mandatario instó a la secretaría de Cultura, Alejandra Frausto a atenderlos y la primera reunión de acercamiento se llevó a cabo tres días después.

“Por lo pronto ellos han puesto toda la disposición hablando de la cuarta sección de Chapultepec, ahí estaría el museo, hay que ver las instalaciones. Ya se puso también en contacto Lucina Jiménez, directora del INBAL para hacer todo el proceso”, señaló.

Las intenciones de los García Sans son donar una parte del archivo, otra será destinada a la Casa Cabral que se alista en Huatusco, Veracruz, lugar donde nació el dibujante y en donde se ubica un busto y sus restos. Pero antes de concretar la entrega al gobierno de México quieren garantías: un museo dedicado especialmente al “Chango” y terminar de catalogar, digitalizar y conservar el archivo completo.

“Queremos que todos puedan disfrutar este legado; no es una donación a la 4T, o que me cae bien la secretaria o el Presidente, no, esto se trata, y se está dando la oportunidad, de que se preserve la vida, obra y personalidad de este individuo, no que esté en un lugar que agarren y lo cierren y se quede guardadito, sino que haya una serie de condiciones con las cuales se debe cumplir para que esto se concrete”, dijo García Sans.

A DETALLE

También se ofreció donar 66 piezas prehispánicas de la familia Maldonado Ansó.

Una tercera donación es la del antropólogo oaxaqueño René Bustamante.

Su colección consiste en máscaras de danzas mexicanas, textiles y arte africano.

MAAZ