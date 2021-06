Estas son todas las PELÍCULAS que protagonizaron The BEATLES; ¿Eran buenos actores?

The Beatles ha sido la agrupación que transformó la música popular para siempre, pero al mismo tiempo fueron de las primeras bandas en incursionar en el cine.

Siendo una de las figuras de la cultura occidental, el Cuarteto de Liverpool ha sido retratado en varios largometrajes, pero son pocas las películas en las que fueron los protagonistas. Se trata de tres películas, un documental así como una animación.

La primera película fue "A Hard Day's Night", que se grabó durante el punto culminante de la Beatlemanía. El filme muestra cómo es el día a día de la banda. El resultado tuvo buenas críticas por parte de los medios especializados y se ha posicionado como una de las mejores piezas en la historia del cine. La película contó con un soundtrack igualmente memorable.

"Help!" fue la segunda película, editada en 1965. La historia tiene, de nueva cuenta a Ringo Starr como protagonista, pero esta vez es perseguido por una secta oriental que pretende robarle uno de los anillos que porta para llevar a cabo un ritual religioso. En esta ocasión, The Beatles eligieron varias locaciones para la filmación, desde el Reino Unido hasta las Bahamas.

Se inspiran en la psicodelia

Al igual que todo occidente, el Cuarteto cayó en los encantos de la psicodelia a finales de los años sesenta. Esto se vio reflejado en "Magical Mystery Tour", una película incomprensible en su momento. La trama nos muestra a John, Paul, George y Ringo abordo de un camión en donde se presentan sucesos surreales. Sin embargo, su estreno fue en blanco y negro y fue detestada por la crítica. Se dice que este proyecto fue el principio del fin de la banda.

Si The Beatles son recordados por algo, es por su incansable innovación. Muestra de ello es "Yellow Submarine", que sería una inspiración para Pixar. A pesar de que se trata de una película oficial, los miembros solo aparecen en un cameo en la parte final, ni siquiera prestaron sus voces a los personajes. Poco importó, el filme se convirtió en un clásico instantáneo.

Un triste final

Por último, se encuentra "Let It Be", un documental triste porque mostró el proceso de ruptura de The Beatles. Las imágenes presentan la tensión que había en la banda a inicios de 1969. Sin embargo, también hay momentos de lucidez, como el concierto en la azotea de Apple, que representó su última actuación juntos. El filme fue estrenado en 1970 cuando la banda ya se había separado, pero ganó un Premio Oscar en la categoría de Mejor Interpretación. Para este 2021, se prepara una versión ampliada y restaurada para conmemorar los 50 años de su publicación.

Cabe resaltar a "The Beatles Anthology", un documental que presenta la historia del Cuarteto desde sus inicios, narrada por ellos mismos. El proyecto fue presentado a mediados de los años noventa, reavivando el fenómeno de los británicos y presentándolos a las nuevas generaciones.

Por RODRIGO CASTILLO.