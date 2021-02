Submarino Amarillo: La PELÍCULA de The Beatles que dio inicio al CINE de ANIMACIÓN; ¿inspiración para Pixar?

En julio de 1968, The Beatles estrenó «Yellow Submarine». Un filme pionero en la animación que representó un nuevo éxito para el cuarteto. La película se volvió un clásico debido a su temática de que la música puede salvar al mundo. Apple Records decidió editar el soundtrack a inicios de 1969.

La cara A se compone de canciones que habían sido editadas previamente, apuntaladas por cuatro canciones que aparecen en el filme. Mientras que la segunda parte del álbum contiene canciones instrumentales, compuestas y dirigidas por el productor George Martin, que sirven como música de las diferentes escenas (como «Sea Of Holes»; «Sea Of Monsters» y «Yellow Submarine in Pepperland»).

Se suele pasar por alto a «Yellow Submarine» debido a que no arrojó ningún sencillo ni gozó de una fuerte promoción. Además, se publicó a la sombra del Álbum Blanco. Sin embargo, a su favor es que contiene «Only Northern Song» (un descarte del «Sgt. Peppers»), «It's All Too Much» (la canción más larga de la banda) y en especial «Hey Bulldog», compuesta por John Lennon a raíz de un formidable riff y una hipnótica línea de bajo. Una obra maestra.

Portada del álbum editado por Apple Records.

Foto: Discogs.

Precursora del cine animado

A pesar de su bajo perfil, «Yellow Submarine» llegó a la posición 5 en Reino Unido durante enero de 1969, en la época en que The Beatles iniciaba el proceso de separación. A finales de los años 90, la película se editó en formato DVD y con ello se publicó un nuevo soundtrack que contiene enteramente las canciones utilizadas en la cinta y una portada distinta.

El filme es considerado como uno de los precursores de la animación dentro del séptimo arte debido a sus gráficos llenos de colorido y su avanzada técnica para utilizar el story board. 'El Submarino Amarillo' trata la historia de Pepperland, una tierra que vive una paz permanente, hasta que se ven amenazados por los Blue Manies, sujetos de aspecto azul que deciden bombardear la ciudad con la finalidad de evitar el ruido de la música.

Todos los habitantes quedan congelados y sumergidos en una tristeza ante la falta de música. Es por ello que la única persona que logra escapar del ataque se embarca en una travesía para buscar un cuarteto musical que ayude a salvar a la población. Después de hallar a los Beatles, surgen todo tipo de aventuras en el regreso a Pepperland.

Reavivan la Beatlemanía

En su regreso a la ciudad, The Beatles y el sobreviviente Lord Almirante deciden recuperar la paz con un concierto realizado en la plaza principal. Ante el resurgimiento de los habitantes, los Blue Manies deciden retroceder y buscan refugio en las colinas. Sin embargo, aceptan una tregua para declarar la paz en el mundo con la ayuda de la música. Al final de la película, los cuatro Beatles en persona realizan un cameo previo a los créditos finales.

La reedición de la película a finales de la década de los 90 acercó a nuevas generaciones a la música del Cuarteto de Liverpool, la estrategia se completó con la publicación del álbum «1», que es una recopilación de las 27 canciones que llegaron al primer lugar de las listas en el Reino Unido y los Estados Unidos. Lo que vino a reafirmar que la Beatlemanía se mantenía viva a pesar del transcurso de los años.

Por RODRIGO CASTILLO.