Disney Plus: ¿Qué esperar de "The Beatles. Get Back" y por qué son tres fechas de estreno?

Disney Plus sigue sacando grandes producciones con las que busca llegar a más público, tanto que en esta ocasión confirmó la fecha del estreno del documental más esperado por los amantes de la música de los 60, es decir, el proyecto de "The Beatles: Get Back", dirigido por Peter Jackson.

The Beatles es una de las grandes bandas de todos los tiempos, tanto que a pesar de haber desaparecido en la década de los 0, todavía cuenta con una gran cantidad de seguidores, donde muchos de ellos ni siquiera los pudieron escuchar en vivo, es decir, son hijos o nietos de aquella generación que los pudo disfrutar en los 60. Gracias a su gran legado el cuarteto de Liverpool sigue dejando grandes proyectos que sus fans pueden disfrutar en el cine o desde la comodidad de su casa como es el caso de "The Beatles: Get Back".

Este documental es muy esperado por los fans de la banda debido a que se ha comentado que constará únicamente con material inédito y restaurado, por lo que se dice será una verdadera joya para los amantes de la música del cuarteto británico. Pero entrando en la fecha esperada para poder disfrutar de él en la plataforma de streaming se tiene que recordar que el proyecto estaba planeado para salir a la luz el pasado 4 de septiembre, pero la pandemia cambió todos los planes.

¿Por qué tres fechas?

Ahora, 10 meses después, Disney Plus confirmó una nueva fecha de estreno para este proyecto que se espera sea del agrado de todos l os amantes de las canciones de Paul, George, RIngo y Lennon, misma que serán los próximo 25, 26 y 27 de noviembre en exclusiva para la plataforma.

Una de la dudas que surgieron fue que se dieron tres fechas distintas para su lanzamiento y no, no tiene nada que ver con que sea distinto para algunos países, sino que es tanto material el que tienen que decidieron dividirlo en tres partes que constarán de 2 horas cada una aproximadamente, es decir, se podrá contar con seis horas de material inédito de The Beatles en Disney+.

Dentro de estas seis horas de producción se podrá contar con momentos nunca antes vistos sobre la grabación de "Let it be", una de las últimas canciones que grabaron juntos y donde se dice ya se notaba la tensión, enojo y falta de comunicación entre los integrantes de la banda.

