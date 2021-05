Arturo Ripstein considera que cine mexicano necesita apoyo del Estado

Arturo Ripstein, director de Profundo Carmesí y El Castillo de la pureza, considera que el cine mexicano necesita apoyo del Estado, exhibidores y distribuidores, pero sobre todo de la gente.

“El público está acostumbrado y hechos a que el único cine posible es el gringo… y ya no. El ingenio de los gringos ha sido convencernos a todos de que no sólo son las mejores películas, sino de que son las únicas, lo cual es absolutamente falso porque el volumen de basura que sale de Hollywood es abrumador, y (cambiarlo) le corresponde al público a través de la educación, con otro sentido de la realidad, del aprecio a la ficción, a la narrativa, la literatura y el teatro”, destacó el cineasta.

En conferencia de prensa para presentar su más reciente trabajo El Diablo entre las piernas, agregó que a diferencia del teatro, el cine es volátil y requiere de los espectadores para que la industria nacional sea reconocida, ya que “es infinitamente mejor que el cine que nos han acostumbrado (a ver) y que es basura”.

Ripstein regresa a la pantalla grande con la cinta que define como su mejor trabajo, basado en el guion de Paz Alicia Garciadiego, su esposa, y que habla sobre la sexualidad en la vejez.

“Empecé a escribir después de verme en el espejo, me habían pedido fotos para un proyecto en España y entre mis fotos y el reflejo vi una enorme diferencia, eso me hizo reflexionar sobre la vejez, el punto al que he llegado y me puse a escribir”, contó.

La película es protagonizada por Sylvia Pasquel, quien a sus 71 años, tuvo algunas escenas de desnudo, y aunque al principio estaba preocupada por hacerlas, durante el rodaje todo fluyó, se sintió cómoda y cuidada, por lo que asegura que el resultado nunca molesta o agrede al espectador.

MÁS DE LA NUEVA CINTA

“El diablo entre las piernas” se estrena en el país con más de cien copias el próximo miércoles 5 de mayo, después de un año de retraso por la pandemia.

La cinta es encabezada por Sylvia Pasquel, Patricia Reyes Spíndola y Alejandro Suárez para hablar de la vida sexual en la vejez.

Sylvia Pasquel temía hacer las escenas de desnudos, porque pensó que a sus 71 años recibiría críticas, pero quedó satisfecha al ver que todo se cuidó.

Por Patricia Villanueva

PAL