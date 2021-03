Gloria Gaynor: 'I Will Survive', ¿la MEJOR canción de MÚSICA DISCO? Aquí te decimos por qué

Gloria Gaynor inició su carrera musical a mediados de los años sesenta interpretando canciones soul. Sin embargo, su éxito tardó más de una década en llegar. En 1975, publicó su álbum debut 'Never can say goodbye' y la canción de da nombre al disco logró escalar a las primeras posiciones de las listas de éxitos.

Los siguientes dos años, sus ventas disminuyeron de manera dramática por lo que la discográfica Polydor Records pensó en no renovar el contrato con la cantante. Gaynor estaba por cumplir 35 años y su retorno a los clubes de R&B no era algo que le entusiasmara.

El drama llegó cuando se desplomó sobre el escenario durante una presentación en el Beacon Theatre en Nueva York. De manera milagrosa, pudo concluir con su interpretación para después irse a su casa. Por un momento, se olvidó de su carrera musical para enfocarse en su recuperación personal.

Sencillo publicado en 1978.

Foto: Especial.

Un encuentro fortuito

Dino Ferakis y Freddie Perren fueron despedidos del sello Motown, pero su búsqueda de éxitos les hizo adjudicarse con el número uno con la canción 'Reunited', interpretada por Peaches & Herb. Posteriormente, concluyeron una nueva canción titulada 'I wil survive', pero no encontraban al cantante ideal.

Gloria Gaynor recibió el alta médica. Las buenas noticias continuaron cuando la nueva dirigencia de Polydor le dio luz verde para grabar más discos. Pronto grabó 'Substitute' que fue un éxito en el Reino Unido y Sudáfrica. El tema se publicó en los Estados Unidos y ni siquiera se colocó entre los 100 más vendidos.

Después de un encuentro con los Ferakis y Perren en Los Ángeles, decidieron mostrarle la letra de 'I will survive' y quedó tan sorprendida que se dispuso a grabarla. Sin embargo, la compañía discográfica decidió que fuera el lado B. La canción se lanzó como tal, con 'Subtitute' siendo un fracaso en ventas.

La cantante no se desanimó y durante una fiesta en el famoso Studio 54 de Nueva York, le acercó una copia de la canción a un DJ que de inmediato la hizo girar en la tornamesa y la bomba explotó. Cada noche, la canción más pedida era la interpretada por Gaynor y de pronto el sencillo encabezó las listas de los Estados Unidos durante tres semanas consecutivas.

La canción más perdurable de la música disco

'I will survive' se convirtió en la canción insignia de la música disco, y se convirtió en uno de los temas más significativos de los años setenta. Durante la entrega de los Premios Grammy en 1980, fue acreedora de el único premio entregado a una canción de música disco. Gaynor grabó una versión en español que la acercó a los países hispanos.

El incipiente movimiento gay hizo suya la canción al ser la banda sonora de sus manifestaciones. Gaynor se volvió un ícono LGBTTT después de interpretar el tema 'I am what I am', para el musical 'La jaula de las locas'. 'I will survive' traspasó fronteras y géneros. Desde Aretha Franklin hasta Celia Cruz, pasando por Andrés Calamaro han rendido homenaje a este tema de lucha y supervivencia.

Con información de Infobae.

rcb