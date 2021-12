“Manual de autodefensa”, un libro que ilustra los tropiezos de la vida y los temores del día a día

Nacido de los bocetos y cuadernos de hace cinco años, más aquellos dibujos que se sumaron de forma más concreta para darle vida a Manual de autodefensa, de Luci Gutiérrez, se desarrolló el más reciente material de la también autora de English is Not Easy, uno de los libros más vendidos de 2020.

De acuerdo con la escritora y colaboradora de medios internacionales como The New York Times y The New Yorker, el libro explora los intentos y fracasos de sobrevivir al día a día, además de tocar temas personales como el amor, la familia y la amistad.

Descubre más sobre "Manuel de Autodefensa" en nuestro episodio completo de Literal:

Te puede interesar: "Cómo curar un corazón roto": El arte de la tanatología para sanar la mente, el corazón y el alma

Tener miedo y no morir en el intento

“Manual de autodefensa intenta desdramatizar lo que asusta, creo que es una buena actitud en el sentido de que debería ser algo natural, desde el humor y la alegría, darle vuelta, supongo es una forma de llevarlo”, contó Luci Gutiérrez.

Según la ilustradora, los dibujos sugieren y cada quien debe interpretar, en cuanto al humor negro que imprime en algunas ocasiones dijo que, para ella, la risa es su primera estrategia de autodefensa. “Me gusta la crueldad, creo que soy demasiado buena, no sé cómo mostrar con maldad y lo canalizo por otra vía y disfruto mucho siendo mala, me siento como haciendo una travesura”, explicó.

Los dibujos, de acuerdo con Luci Gutiérrez, son algo personal, aunque el acto no lleve en sí un propósito claro. “Me gusta tener un tiempo para mí, coger el lápiz, y no saber qué voy a dibujar, lo hago sin ninguna pretensión, salen ideas que me representan, que sintonizaba más, que me veo más reflejada, aunque muchos de esos dibujos personales casi nunca salen a la luz”, dijo.

En cuanto a algunos temas que aborda en el libro están la familia, “que es un tema complicado de hablar porque intervienen las relaciones”, sobre la maternidad, el amor y sentimientos mal vistos como la envidia.

Si quieres conocer más sobre Manual de autodefensa, de Luci Gutiérrez, sintoniza LITERAL, a través del streaming de El Heraldo de México en Spotify, Himalaya Apple Music, Amazon, Deezer o la plataforma que más te guste.



Por: Melissa Moreno



Ficha técnica:

Libro: Manual de autodefensa

Autora: Luci Gutiérrez

Editorial: Planeta