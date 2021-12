Los periodistas y las nuevas formas de trascender en la era digital

Los periodistas que iniciaron con personajes de “la vieja guardia”, que aprendieron el oficio de la información escribiendo en máquinas de escribir y compartiendo copias al carbón de sus trabajos a los editores, ahora intentan trascender al medio de comunicación para el que trabajan y con las redes sociales están encontrando la forma de construir su propia plataforma informativa, coincidieron en el Encuentro Internacional de Periodistas edición XVII, dentro del marco de la FIL, Salvador García Soto y Lourdes Mendoza, moderados por el periodista jalisciense Julio Ríos.

“Quien quiera vivir de esta profesión necesita un ingreso fijo y la tendencia (va hacia las redes). La dinámica de la información y el periodismo ha cambiado y se ha visto impactada por las redes sociales, la tecnología de la información, por estas plataformas gigantescas que distribuyen contenidos en el mundo. Hace más de 50 años Marshall McLuhan decía que ‘el medio es el mensaje’, esa idea dominó los estudios de la comunicación. Hoy el medio (de comunicación) sigue siendo el mensaje, pero el periodista también es el mensaje”, subrayó el conductor de radio y televisión en Heraldo Media Group y analista político, Salvador García Soto.

Sin embargo, el informador profesional si sabe utilizar las nuevas tecnologías podrá abrir un panorama novedoso para forjar su propia plataforma noticiosa.

“Hoy sí se puede construir un nombre más allá de los medios, hoy está cambiando, los periodistas profesionales si sabemos montarnos en esta dinámica de las nuevas tecnologías podemos aspirar a tener una plataforma propia. Hoy sin una plataforma que no te soporte con un ingreso mensual es difícil hacer periodismo”.

García Soto puso como ejemplo algunos intentos en conjunto que han hecho periodistas para sacudirse la dependencia a un medio, como es Periodistas de a pie, La Silla Rota o Animal político como esfuerzos para con donativos y acceso pagado a la plataforma digital.

“Es el reto, el periodismo de investigación es un ejemplo, un periodista de investigación si se contrata como freelance puede sobrevivir, porque vende su trabajo y lo vende bien, a empresas periodísticas. Es un tema en tránsito todavía, sí se puede un periodista hacer su propia plataforma, pero vive la transición. Los jóvenes lo van a tener más fácil, se formaron en las redes sociales y la parte digital aunque no hayan trabajado en medios tradicionales”.

Hoy la información se democratiza, los jóvenes han incursionado en el llamado periodismo ciudadano. Pero se requiere rigor periodístico y sobre todo ética, de lo contrario una persona no puede considerarse periodista.

Para la periodista especializada en Finanzas y directora del medio electrónico Noticias en la Mira, todavía se necesita un medio de comunicación fuerte que respalde el trabajo del profesional y sobre todo le brinde esa seguridad económica.

“Sí necesitas un medio atrás de ti para sobresalir, sí puedes hacer el periodismo con un celular y redes sociales, te vuelves muy famoso, pero de ‘likes’ un periodista no come y tiene la mala costumbre de comer tres veces al día y necesitas hacer un patrimonio. Y hasta hoy que yo entienda, todavía es difícil monetizar los ‘likes’. No estoy diciendo que sea imposible o que no vaya para allá la tendencia, pero hoy todavía necesitas estar en un medio fuerte y comenzar a hacer tu plataforma”.

Los periodistas profesionales hoy se enfrentan a la disyuntiva de en qué plataforma o en qué medio soltar la información exclusiva que traen, por lo pronto, intentan aprender incluso a dar un seguimiento a su historia noticiosa a través de las diversas plataformas digitales y medios convencionales.

alg

Sigue leyendo

Jóvenes hacen largas filas en FIL Guadalajara para estar cerca de Javier Santaolalla

Felipe de la Mata asegura que derechos electorales incluyen a no binarios

Pasaporte 101: Conoce la nueva manera de visitar los museos de la CDMX