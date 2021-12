Felipe de la Mata asegura que derechos electorales incluyen a no binarios

Como ha sucedido con otros grupos minoritarios, el reconocimiento de los derechos electorales también va incluir al género no binario. “Falta mucho para establecer una línea de jurisprudencia, tendrá que ir caso por caso, pero a partir del reconocimiento de las personas no binarias, seguirá el reconocimiento de sus derechos”, afirmó el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña.

Si bien no existe normativa en la que se reconozca la existencia de las personas no binarias, el magistrado opinó que deberá aplicarse el enfoque principialista que ha regido las sentencias del Tribunal Electoral en los últimos 25 años.

De la Mata Pizaña presenta este sábado, a las 11:00 horas, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el libro "Justicia electoral principialista" (Tirant lo Blanch, 2021), escrito junto con la académica-investigadora y secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del mismo magistrado, Roselia Bustillo Marín.

Como antecedente del reconocimiento de los derechos de los no binarios, el magistrado recordó: “Acabamos de resolver hace no mucho, quizás cuatro meses, que en concursos de designación del INE debe reconocerse la posibilidad de que participen personas no binarias, no sólo hombre y mujeres, que debe haber un recuadro en donde la personas se autodescriba como persona no binaria”.

A partir del enfoque principialista, afirmó, México ha experimentado sentencias y reformas que lo han transformado: “En esta cámara es especialmente evidente, nunca ha habido una Cámara de diputados con mayor representatividad de grupos minoritarios, paridad perfecta, número importante de personas indígenas, personas del colectivo LGBT+, personas afrodescendientes y discapacitados y diputados migrantes”.

Junto con la investigadora Roselia Bustillo Marín, el magistrado presenta este sábado el libro Justicia electoral principialista

En el libro, los autores documentan, a partir del análisis de varias centenas de casos, cómo la justicia electoral mexicana ha privilegiado el enfoque principialista en el último cuarto de siglo: “es decir, ante la realidad de normas electorales imperfectas o ante normas electorales inexistentes para casos determinados”, los jueces han optado por “atender más a los principios que se encuentran en el sistema normativo que a las reglas específicas o a la ausencia de reglas”.

Pero aún más, el enfoque ha permitido dar soluciones adecuadas a conflictos, siempre relacionados con los derechos humanos, en específico con grupos minoritarios: “Una sentencia que se concretizó en está elección que acaba de pasar, y que no fue en el derecho a ser votado sino a votar, es el de las personas que están en prisión preventiva, las personas que están bajo el principio de presunción de inocencia que no han sido efecto de una sentencia condenatoria y que por supuesto tienen el derecho a votar”, señaló Roselia Bustillo.

De acuerdo con la investigadora, “Al momento de ser proactivos (en la aplicación del enfoque principialista), el juez debe poner en el centro de la sentencia que va emitir a la persona, buscar siempre la protección de la personas agarrándose de las herramientas que tiene en ese momento y que pueden ser los principios”.

El volumen "Justicia electoral principialista" incluye prólogo de Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está dividido en cuatro capítulos que incluyen: La justicia electoral principialista; Principialismo electoral con enfoque de Derechos Humanos; Principialismo y elecciones y Principialismo electoral y la actuación de las y los jueces.

