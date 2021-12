Jóvenes hacen largas filas en FIL Guadalajara para estar cerca de Javier Santaolalla

Una fila interminable de jóvenes con libro en mano llegaron a unos de los salones de la Feria Internacional del Libro para escuchar historias de física. ¡Sí! Querían conocer y escuchar al ingeniero y físico en partículas, de origen español, Javier Santaolalla quien cuenta con 287,4 mil seguidores tan solo en Twitter, 555 mil en Instagram y miles de millones de vistas en sus videos de Youtube sobre ciencia.

Cientos de jóvenes estuvieron aguardando ansiosos su llegada ya que tuvo complicaciones que retardaron su arribo a la conferencia ‘Divulgamos ciencia, ¿te gusta crear contenido?’. La sala tuvo que ser cerrada porque rápidamente se llenó. Cabe recordar que por protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19, el aforo en FIL es del 70%.

Santaolalla, quien fuera investigador en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) que opera el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, aplaude que las científicas jóvenes también estén interesadas en divulgar la ciencia las nuevas generaciones utilizando las grandes plataformas tecnológicas.

“Una diversidad no solo en temas (científicos) sino también en paridad de género. Es interesante y aporta mucho. Creo que hacen una labor muy importante porque obviamente reflejan la disparidad de personalidades, mientras más allá (divulgando ciencia), mejor porque enriquecen el contenido que hay. Es positivo y además con juventud, estamos representando a los viejos, a los jóvenes, chicos, chicas, más diversidad y más inclusión es siempre positivo” dijo el físico español.

Para la divulgación científica a través de redes sociales no es necesario ser doctorado en física, química o matemáticas ya que también hay periodistas que investigan y hacen bien la labor.

“El caso de Aldo (Bartra) que es periodista. Rocío, también es periodista y otra tanta gente que es curiosa y que tiene interés por aprender y compartir lo aprendido. Cuantos más perfiles, más variedad, más enfoques, siempre es positivo”.

En la conferencia participó también Sandra Ortonobes Lara, biomédica que divulga ciencia también usando redes sociales. Ella hizo un llamado a los jóvenes a no creer todo lo que encuentran en Internet sino buscar fuentes fidedignas para tener acceso a contenido verídico.

“La rigurosidad no viene sí o sí por lo que tú hayas estudiado, hay personas que tienen formación médica y que dicen barbaridades en youtube, hay personas que son médicos y recetan homeopatía. Es una falacia de autoridad. No porque una persona tenga una formación implica que sea rigurosa en su contenido y en lo que hace. Luego ocurre que hay personas como Aldo que es periodista, entonces si tú sabes encontrar fuentes fiables y rigurosas. Si tú sabes encontrar ese contenido, no necesitas tener per-se una formación científica, aunque por supuesto que sí ayuda. Haber estudiado biomedicina me ayuda a leer artículos científicos que si tuviera que hacerlo sin tener idea. Sí ayuda, pero no es cien por ciento necesario”.

Ambos divulgadores de ciencia coincidieron en que cuando iniciaron con los videos en redes sociales, nunca pensaron que ese sería el rol que les cambiaría la vida.

