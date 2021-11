Rinden homenaje póstumo a Mario Lavista en Palacio de Bellas Artes

Familia, amigos, colegas y autoridades culturales rinden homenaje póstumo al compositor mexicano Mario Lavista, en el Palacio de Bellas Artes

Este 4 de noviembre, las autoridades de la Secretaría de Cultura, familiares y amigos de Mario Lavista, se encontraron en el homenaje póstumo realizado al compositor mexicano en el Palacio de Bellas Artes, en éste, su hija Claudia Lavista compartió un poco de la faceta de padre, del también académico, sus anhelos y compromisos para con las generaciones más jóvenes.

“Yo crecí con unas palabras de mi papá que eran muy divertidas, mi papá tenía un sentido del humor genial, recuerdo que de chiquita yo no quería venir a Bellas Artes porque me parecía aburrídisimo, y en ese humor, mi papá me dijo, mira mi amor en esta casa la cultura es a huevo, y me quedo claro, crecí con un papá que tuve la fortuna de ver evolucionar… él era puro gozo y un ser luminoso”, recordó Claudia Lavista.

Además recordó como semanas atrás, en un momento en que se encontraba hablando con él, le explicaba que la luz había sido para su familia y sus alumnos.

“Lo más importante para mi papá era y es que su música se toque, era y es que su música sea escuchada, que esos sonidos lleguen de muchos lugares, que muchos coreógrafos hagan obra con esas piezas musicales tan bellas, que muchos músicos y muchas orquestas toquen su música, que todos pudieran tener acceso a su legado, sobre todo las generaciones jóvenes, porque si algo quería hacer mi papá estos últimos días, era volver a dar clases y compartir sus enseñanzas”, dijo.

Por otra parte, agradeció también las decenas de mensajes y cartas que sus alumnos y amigos le enviaron en días pasados, una situación que le permitió irse con mucha tranquilidad, porque siempre estuvo preocupado por sus alumnos.

“Siempre estaré admirada de su sensibilidad, de su cariño por todos, si pudiera describirlo diría que mi papá era puro gozo, se reía, nos reíamos a carcajadas, nos divertiamos, hacíamos chistes, andábamos en pantuflas por la casa, le criticaba sus hoyos en la camiseta, pero así era él, de una humildad increíble”, expresó Lavista.

Por último, contó que su padre siempre fue un gran impulso en su vida y un maestro de amor.

“Mi papá siempre me impulsó y me dijo ‘vas con todo’, fue mi gran maestro de vida, fue mi gran maestro de amor y tuve la fortuna de escuchar su música cuando la estaba creando, de oír las primeras notas, que después se convertían en un cuarteto de cuerdas y entonces cuando empecé a trabajar con su música me di cuenta que su música era para mi un útero, un gran cuenco tibetano donde siempre me he sentido muy cómoda”, contó Claudia Lavine.

Sobre el deceso del compositor, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto expresó que Mario Lavista fue uno de los más grandes compositores mexicanos y maestro de generaciones.

“Mario Lavista significó una renovación en la esfera cultural del país y abrió paso a una nueva etapa, quizá por eso sentimos que una época termina el día de hoy. Su obra transmite una clara sensación de cambio”, señaló.

El compositor y miembro de El Colegio Nacional, Mario Lavista Camacho murió a los 78 años, el artista fue uno de los máximos exponentes de la música de concierto y un referente en la industria cultural mexicana.

Sigue leyendo:

Muere el compositor Mario Lavista a los 78 años de edad; creó música para películas del Cine de Oro

Javier Camarena cierra el año con homenaje al tenor Enrico Caruso

Revelan fotos INÉDITAS de Frida Kahlo; ocultas 50 años por "celos" de Diego Rivera