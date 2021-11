México enfrenta el reto de defender a sus periodistas, señala senador Emilio Álvarez Icaza

México enfrenta nuevos retos con respecto a defender la libertad de expresión y el esfuerzo editorial que hace El Heraldo Media Group abre nuevos horizontes en el país y muestra otras formas modernas de comunicar, sostuvo el senador Emilio Álvarez Icaza en entrevista al visitar el stand instalado dentro del Área Internacional de la Feria Internacional del Libro, tras presentar su obra ‘Los Derechos Humanos en México’.

“Es muy importante la apertura de nuevos horizontes, El Heraldo de México está haciendo un valioso esfuerzo multiplataforma, son nuevos signos, nuevos tiempos que yo pienso que son muy valiosos para las nuevas generaciones, para que se informen con una perspectiva profesional. No basta con hacerse un videíto en Tik-tok o mandar un texto en Twitter, el oficio ayuda. Es un momento importante para dar cabida a los profesionales de la comunicación. Esa es la agenda de derechos humanos en este país”.

El legislador que se considera independiente, lamentó que los periodistas críticos actualmente son atacados desde Palacio Nacional durante las mañanas y también el resto del día con las granjas de bots.

“Estamos en una regresión muy significativa, pienso en libertad de expresión y no solo no paran los homicidios en contra de periodistas. Terminamos siendo no solo el país más peligroso (para ejercer el periodismo) sino también donde no hay culpables. Además de las dificultades para ejercer el periodismo, hay una horda de ataques en muchas tribunas si uno no escribe lo que en Palacio Nacional quisieran escuchar, ahora se exhibe, se expone y se señala a los periodistas. No conformes vienen los ataques en redes sociales, orquestados o artificiales pero que terminan con nuevas amenazas”.

Álvarez Icaza insiste que en el país no debe perderse de vista los riesgos que los periodistas enfrentan cuando cumplen con su labor profesional y se atreven a ser críticos al poder.

“Yo hubiera esperado que en este gobierno se hubiera encabezado la indignación del riesgo que se corre en materia de libertad de expresión, no que se hubieran nuevos dilemas y nuevas amenazas. Sí, es un escarnio. El quién es quién en los medios para mí es una pobreza, falta de argumentos, es exhibir y atacar a los que no comparten el proyecto de gobierno. A esto le acompaña un nivel de odio en redes sociales, el fenómeno de las granjas de bots que digitalmente atacan. Me preocupa mucho que no se acabe de aquilatar que la libertad de expresión es el oxígeno de una democracia, si esta falta, la democracia se debilita. Solo sentimos el momento crítico cuando ya no podemos respirar, no hay que llegar a eso”.

