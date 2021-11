FIL Guadalajara 2021: Jessie Cervantes presenta su libro sobre reflexiones pandémicas

El locutor de origen tapatío Jessie Cervantes presenta en FIL este fin de semana su tercer libro. El título busca ser aspiracional ‘La vida es cabrona, pero tú más’. En entrevista con El Heraldo de México, el comunicador subrayó que durante la pandemia todas las personas se vieron obligadas a adaptarse y a transformar su vida personal y laboral.

“Es un libro de experiencia de vida, no es un libro de coaching, no es un decálogo. Ahora con la pandemia del COVID a todos nos tocó cambiar y saber adaptarnos, todos perdimos. Hubo muchísima reflexión, todos nos sentimos encerrados como en las cavernas, aunque comunicándonos por celular o en video llamada”.

Cervantes recuerda que su deseo de ser escritor comenzó empírico, pero tuvo que cursar una maestría para pulir su narrativa y lograr transmitir sus ideas de forma simple.

“Cuando eres un entretenedor tienes que ser completo. Como comunicador, como periodista, informador, entretenedor tienes que crear contenido para todas las personas que te consuman. Yo tenía la intención de sacar una novela, fue un sueño hecho realidad, una novela de radio llamada Emociones en sintonía. Ahí empecé. Luego hice la maestría en dirección de empresas de entretenimiento en la Anáhuac del Norte, ahí me enseñaron cómo hacer realidad ese sueño de escribir un libro. La preparación es lo que te lleva a hacer realidad los sueños”.

Fue extraño y difícil tener que acompañar a amigos y a familias dolientes por la pérdida de seres queridos, en medio de una frialdad tecnológica. Algunos tuvieron que realizar las despedidas a distancia, por zoom.

“Nunca me imaginé que iba a estar leyendo la Biblia, por zoom, en donde sólo estaban las cenizas del cuerpo de la madre de mi amigo. En una misa donde el sacerdote estaba solo en una capillita conectado a una computadora. Los familiares, la hermana con cubrebocas, era como estar en las cavernas. Ese nivel de adaptación es el que quiero, pretendo llevar a todos con ‘La vida es cabrona, pero tú más’. Es un libro con frases pesadas, padres, que motivan. Está ilustrado maravillosamente por Alejandro Magallanes, que es un ilustrador muy importante en México. Estoy feliz de presentar este libro en la FIL”.

La industria radiofónica en el mundo también cambió durante la pandemia, Jessie Cervantes inició su carrera como locutor en 1992 en Guadalajara y posteriormente migró a la Ciudad de México. El confinamiento lo obligó a indagar nuevas formas de hacer radio desde su hogar, construir un estudio de audio e imagen y ahora hasta conciertos ha transmitido durante su programa.

“Fue una innovación total y absoluta. Hicimos 54 conciertos digitales, los últimos cinco han sido híbridos. Sí teníamos que tener mucho cuidado (sanitario) pero no podíamos quedarnos quietos. Es una manera de innovar y seguir adelante. En la radio hicimos que tocaran en zoom, no nos salió, luego nos mandaban los videos de las canciones y así nos fuimos hasta que nos encontramos. Yo soy un hombre que respira, transpira radio. Un cuate una vez me preguntó: ¿qué haces? Yo le respondí, sigo en la radio. Entonces me dijo: ‘Te vas a morir ahí’. Y yo dije; ¡Eso quisiera! Mientras haya alguien que quiera escucharme yo voy a seguir haciendo radio. Estoy convencido que el poder de la radio tiene que ser tan fuerte y tan bien estructurado que tienes que mover la imaginación de la gente, y nunca vas a dejar de jugar con la imaginación”.

