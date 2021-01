La CANCIÓN postbeatle de John Lennon que INSPIRÓ 'El Resplandor' de Stephen King

Durante septiembre de 1969, John Lennon abandonó a The Beatles sin hacerlo oficial. Quería aprovechar el tiempo junto con Yoko Ono pero sin dejar de hacer música.

A finales de año, publicó «Give Peace A Chance» y «Cold Turkey» como los primeros sencillos de The Plastic Ono Band su nuevo proyecto.

Iniciando 1970, escribió «Instant Karma!» a la que Lennon describió como compuesta en el desayuno, grabada en la comida y mezclada en la cena, debido a la rapidez con la que fue terminada. El tema fue grabado en cinta el 27 de enero de ese año.

Primer éxito de un Beatle en solitario

Lennon quería volver a hacer grabaciones rápidas, sin las largas sesiones de ensayo como en la época del Cuarteto. «Instant Karma! (We All Shine On)» fue un éxito. La canción llegó a lugar 3 en Estados Unidos y a la 5ta posición en Reino Unido, mientras The Beatles anunciaron su separación definitiva.

Dos vídeos promocionales fueron grabados en febrero durante la emisión del programa Top of the Pops. En el tema participaron George Harrison (guitarra), Alan White (bateria), Klaus Voormann (bajo), Yoko Ono y Billy Preston (órgano).

El sencillo fue publicado con el formato habitual de Apple Records, agregando las palabras «Play loud» (tocar alto), en la cara A, mientras que el lado B, que corresponde a la canción «Who Has Seen The Wind?», escrita por Yoko Ono, con las palabras «Play soft» (tocar bajo)

Asimismo fue un reto para el productor Phil Spector quien después de este trabajo fue asignado por Lennon, Harrison y Ringo para producir el último álbum de The Beatles: «Let It Be».

Inspira terror

La canción no solo influyó a la escena musical, sino que llegó al mundo de la literatura y el cine. El afamado escritor Stephen King, confesó que parte del coro de la canción fue la inspiración para escribir la novela «El Resplandor».

El clásico de terror parece contrastar con el mensaje positivo de igualdad y unidad que canta Lennon con un positivismo insuperable. King habría escuchado la frase "¡Todos brillamos!", al momento de redactar la novela, que posteriormente fue adaptada al cine y se convirtió en uno de los clásicos de terror más aclamados de la historia.

Por RODRIGO CASTILLO.