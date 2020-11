Residuos, el libro de David Miklos que surge tras encuentro con su madre biológica

En el más reciente episodio de El Podcast Literario, David Miklos habla de Residuos, una reescritura de sus tres primeras novelas –de 2005, 2006 y 2008– para la cual cambió todo, “desde el título, hasta la intención”, asegura.

“Los libros que se podían leer de manera independiente, si bien temáticamente van por el mismo camino, los transformé en uno solo; Residuos ahora sí está hecho para leerse de principio a fin, cada uno de los anteriores se convierte en un capítulo”, explica el autor de La piel muerta, La gente extraña y La hermana falsa.

Invitado por la editorial Dharma Books a formar parte de la Colección Combate a 10, es que Miklos inició este proceso de reescritura. “La colección está integrada por títulos escritos hace 10 años, pero más que reeditarlos o hacer una colección de rescate de obras, es invitar a los autores y autoras a revisar de nuevo el texto y a escribirlo como les hubiera gustado hacerlo entonces”.

El también profesor asegura que se trata de un ejercicio muy retador porque obliga a “despertar” a un texto que para ellos ya no estaba presente, “en el caso de mis tres novelas, cuando acabé la tercera sí me gustaba la idea de reunirlas en un solo volumen, porque es una trilogía sobre el origen, pero nunca me imaginé esta reescritura”.

Y en efecto, Residuos es una una alegoría sobre el origen, ya sea consanguíneo o emocional. “Reconstruir una historia a partir del origen es hacer una ficción y ese es el juego del libro de Residuos”, explica Miklos, quien fue dado en adopción al poco tiempo de nacer.

“Cuando escribí los libros yo tenía un vacío en mi historia. Justo después de que aparecieron logré rellenarlo”. David encontró a su madre biológica y, entonces, este ejercicio lo hizo a partir de haber tenido ese encuentro. “La reescritura la hago a la sombra de este encuentro y, al mismo tiempo, cierro un ciclo”.

Por lo que no es un libro de autoficción en “estado puro, pero abreva de mi realidad y de mi propia historia”, apunta el director de la revista Istor, de la División de Historia del CIDE.

Residuos es independiente, mientras que las tres primeras novelas resultan en una especie de archivo para quien quiera indagar y ver de dónde viene. “Esos tres libros son las fuentes originarias de esta nueva fuente originaria que es Residuos”.

Este nuevo libro, destaca el autor, no es sólo sobre el origen de una persona, sino de una escritura y cómo se construye: “Todo está velado, oculto, los lectores tienen que ir descubriendo, me gusta dejar estos vacíos para que los lectores lo rellenen. Es la única manera que puedes hacer propio un libro que estás leyendo y que permanezca”.

¿Con esta novela finalizas la trilogía? ¿tus personajes logran el final que buscabas?

Sí es algo muy conclusivo, los tres primeros libros fueron un punto y este es el de llegada, el definitivo, el puerto finalmente.

Ficha técnica de Residuos

Título: Residuos

Autor: David Miklos

Editorial: Dharma Books, 2020

Por: Melissa Moreno

