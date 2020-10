Grupo Habita y la arquitectura mexicana, 20 años

En las últimas dos décadas, buena parte de los protagonistas de la arquitectura han participado en proyectos de Grupo Habita.

Recientemente, Ambrosi y Etchegaray colaboraron en “Círculo Mexicano”; el resultado es una minuciosa remodelación de una vivienda multifamiliar de finales del siglo XIX, ubicada en la calle de República de Guatemala en el Centro Histórico, con diseño de mobiliario de La Metropolitana.

Noticias Relacionadas Lanzan convocatoria para participar en el proyecto del Centro de Cultura Ambiental en Chapultepec

En este inmueble vivió Manuel Álvarez Bravo, y del cual afirmó: "Allí, en el número 20 de la calle de Guatemala, vi muchas cosas que me marcaron para siempre. Estoy feliz de haber vivido en esas calles. Allí, todo era comida para mi cámara, todo tenía un contenido social inherente. En la vida todo tiene contenido social". La icónica imagen de Álvarez Bravo, titulada El ensueño, fue concebida justo aquí, por ende la importancia de realizar una respetuosa restauración.

Buena parte de los star-architects mexicanos participan con Grupo Habita. Recientemente trabajan con Frida Escobedo en un hotel wellness en Puebla. Hace más de una década la dupla hizo el rescate del legendario Hotel Boca Chica, en Acapulco. Para ese proyecto la arquitecta –la segunda mujer en diseñar The Serpentine Pavillion de Londres– concibió un diseño para el edificio de los años 60 que ha sido incluido por la editorial Gestalten, de Berlín, en el libro Beyond the West (2020), donde se presenta con otras intervenciones del despacho.

Grupo Habita colabora con Max von Werz en el malecón de La Paz, con una sinergia de Jaune Architecture Intérieure, de Marine Delaloy, y Paula Álvarez, de Toledo, en Marsella, Francia. Como piedra angular de la estrategia de comunicación de Grupo Habita, se ha enfatizado en la promoción en revistas internacionales como Dezeen, Wallpaper, Interior Design, Metropolis, Architect’s Newspaper y T Magazine; y ha llegado hasta la muy especializada publicación Architectural Record, con el apoyo de su deputy editor Suzanne Stephens.

Se vale una mención a Miquel Adriá, de Arquine y fundador de Mextrópoli, por su apoyo a la comunidad y a Grupo Habita a lo largo de dos décadas; en 2012 realizó la edición del libro Souvenirs: hoteles mexicanos de diseño, con textos de Julieta García González, Juan José Kochen y Óscar Ramírez, que puso en evidencia la tendencia después del nacimiento de Habita que ha cambiado paradigmas, dejando atrás el pretencioso término de hoteles boutique para poner reflectores en estos proyectos resultado de propuestas arquitectónicas y de diseño, más allá de su tamaño. A 20 años de su primer hotel, Grupo Habita celebra con el gremio.

Por Rafael Micha