El libro de Eva: Carmen Boullosa desmitifica el paraíso y respalda al feminismo

Carmen Boullosa imagina en “El libro de Eva” un mundo donde todo lo que nos han contado sobre el Paraíso es al revés. En el más reciente episodio de El Podcast Literario, la autora nos habla sobre cómo este mítico personaje ni fue creado a partir de la costilla de Adán, ni fue expulsado por la manzana y la serpiente, ni la historia de Abel y Caín es la que nos han contado.

Frente a lo que pareciera un manuscrito apócrifo, la también poetisa y guionista recuerda que durante toda su infancia escuchó hablar de Eva. “Siempre estuvo ahí, yo diría que llegó antes que yo; cuando era niña no me perturbaba, pero es un personaje del que todos tenemos conocimiento, que además ha jugado un papel importante en Occidente como suele ocurrir con todos los mitos. Los mitos resignifican lo que estamos viviendo y consolidan un nivel social o una fantasía colectiva”.

El caso de Eva fortalece un cierto orden social, “donde ella está hecha solamente de un pedacito de Adán y está hecha exclusivamente para servirle, para su compañía, para darle cuidados, y cuando se come la manzana –que en teoría es un pecado– pierden el Paraíso y va a tener como máximo castigo el ser madre con mucho dolor”, agrega la ganadora del Premio Xavier Villaurrutia.

De acuerdo con la escritora, el mito enseña que la “maternidad es dolor y que la identidad femenina es pertenecer a ese 50 por ciento de la población que fue creada para vivir en un estado de semi-esclavitud”, agrega que “lo vemos así porque va a ser un trabajo no remunerado, para que ese otro 50 por ciento se la pase bien o menos peor”.

“Todo este orden termina por ser perverso”, dice, ya que no sólo se trata de un mito pasado de generación en generación, “sino que el Concilio de Trento, en el siglo 16, declaró que era verdad divina e irrebatible”.

La percepción de Carmen Boullosa cambió durante su adolescencia, “tuve la suerte de volverme jovencita en los 70, de entrar a mi adolescencia cuando en México despertaba y tomaba cancha la ola de feminismo”. Entonces hizo a una Eva totalmente al margen.

Fue hace cinco años y medio que la también autora de "La aguja en el pajar" (Visor) y "El libro de Ana" (Alfaguara) se preguntó: ¿De dónde salió esa Eva contrahecha? Fue así que comenzó una investigación que la llevó a una serie de mitos anteriores y descubrió a "una mujer completa, no una dividida en dos; una que es sexualidad y su propio capricho".

“Es una tragedia tremenda la de Eva: está la primera violación, la escena de violencia doméstica y el primer asesinato; pero también estamos ante las primeras cerámica, palabra, casa, mesa; así como ante el mundo maravilloso de la comida y del placer culinario”, agrega la ganadora de cinco New York Emmys.

En “El libro de Eva” no hay ninguna culpa, porque no cree que hay un mandato original que va regir, no es un pedacito de costilla y no hay un pecado”.

Carmen Boullosa afirma que no es una lectura sólo para mujeres, "no es un libro mujerista". "El feminismo desde sus olas anteriores exige y pide la reconstrucción de los géneros; cada quien asume su propia identidad, la cual no puede contener el hecho de que la otra mitad sea tu esclavo, porque la esclavitud sólo va a generar la violencia".

