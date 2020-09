¿Cuáles son los estados que México "cedió" a Estados Unidos? MAPA

"Quiero recordarle al gringo, yo no cruce la frontera, la frontera me cruzó", es el canto de los famosísimos Tigres del Norte en "Somos más Americanos", una frase que cada día millones de mexicanos y mexicoamericanos se plantean a diario, pues vivien racializados en un país que no siempre el imponente pedazo que se observa en el mapa, sino que pasó a adquirir poco a poco territorios.

El Tratado de Guadalupe-Hidalgo, oficialmente: Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, le dio paso a la adhesión más grande que el país, aún gobernado por Donald Trump, tuvo de territorios, de hecho la mitad del mexicano.

La historia de este conflicto que tuvo fin el 2 de febrero de 1848, con la pérdida de este territorio para México es compleja, pues es de recordar que el país tenía pocos años de haber nacido como independiente de la Corona Española, y se enfrentaban a múltiples problemas internos.

Entre las decisiones de ese tratado resaltan las siguientes acciones:

Levantar el bloqueo de los puertos mexicanos

Repatriar a los prisioneros de guerra

Hacer una delimitación de la frontera, desde el Golfo de México, hasta la costa del Pacífico, atravesando los territorios de Nuevo México y Alta California, así como el río Bravo, Colorado y Gila.

¿Cuáles fueron los estados que perdió México?

Además de lo antes mencionado, el Gobierno mexicano también renunció a su reclamo de Texas y "cedió" a Estados Unidos los actuales territorios de:

Arizona

California

Nevada

Utah

Nuevo México

Así como partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.

Territorios comprados

En 1803 Luisiana fue comprada a Francia, por 15 millones de dólares se hizo de 2,2 millones de kilómetros cuadrados de pradera, montaña y el delta del Misisipi, esto es casi la cuarta parte de su territorio actual.

Para 1819 Florida fue comprada a España. En 1845 fue admitido como un estado esclavo.

Alaska se compró a Rusia hacía 1867.

Islas Vírgenes, se compraron en 1917 a Dinamarca y forma parte de las "áreas insulares" de Estados Unidos que no forman parte de los 50 estados.

Guantánamo, se arrendó como estación de carga y base naval en 1903 por 2 mil dólares en oro por año y elevado a 4mil 085 dólares en 1974. Desde la Revolución Cubana se alega que la compra fue impuesta por la fuerza y contra el derecho internacional.

