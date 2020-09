“No importa que sea de otro país” Donald Trump quiere una vacuna que funcione para EU

Para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no existen inconvenientes para que se aplique una vacuna contra el coronavirus que sea "de otro país", siempre y cuando funcione, así lo señaló el mandatario este 22 de septiembre por medio de su portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

Al ser cuestionada sobre la postura de Trump ante la vacunación, la secretaria de prensa dijo que el presidente norteamericano está "feliz de ser la primera persona en tomar la vacuna o la última persona: lo que sea mejor para el pueblo estadounidense".

"Voy a decir algo que realmente no es propio de mí: no me importa, solo quiero recibir una vacuna que funcione. Realmente me da igual si es (de) otro país. Me quitaré mi sombrero ante ellos", citó McEnany las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca.