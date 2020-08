Melania Trump dice que Ivanka no respeta su rol como Primera Dama

Melania Trump se queja de que su hijastra Ivanka no respeta su papel como Primera Dama, trata de robarle el centro de atención y comportarse como fuera otra vez la protagonista en la serie "El Aprendiz", que hizo popular al presidente Donald Trump.

En el nuevo libro Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady (Melania y Yo, el ascenso y descenso de mi amistad con la Primera Dama), Stephanie Winston Wolkoff asegura los problemas de Melania con Ivanka comenzaron cuando Trump fue elegido presidente.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, un informante familiar con el libro que saldrá el primero de septiembre dijo que "Melania se quejó de que Ivanka siempre competía con ella por su atención, como si supiera más y fuera más capaz de ser la Primera Dama.

Según la versión Wolkoff tiene grabaciones en las que se escucha a Melania hacer comentarios despectivos sobre Donald Trump y sus hijos.

Pero siempre según la versión publicada por la página web de el Daily Mail, la queja particular de la ex-modelo de 50 años es lo que calificó como "incesante necesidad" de Ivanka de involucrarse en casi todo en la Casa Blanca, y de encontrar siempre alguna forma de entrometerse.

Winston Wolkoff conoció a Melania en 2003, cuando era directora de eventos especiales de la revista Vogue, y luego colaboró con ella como consejera no pagada hasta 2018, cuando salió en medio de una controversia.

La relación entre Melania e Ivanka, hija de la primera esposa de Trump, ha sido descrita como tensa. De hecho, algunos aseguran que Melania se refiere a Ivanka como 'la princesa', mientras Ivanka llamaba a su madrastra 'el retrato' porque rara vez hablaba.

Según el DailyMail.com: "No hay calidez entre esas dos", todas vez que Melania siente que Ivanka ha "traspasado" sus límites en su papel en la Casa Blanca.

Cuando Trump asumió el cargo en enero de 2017, Ivanka se mudó con su esposo Jared Kushner a Washington D.C. Fue nombrada asesora principal del presidente, una posición inusual para una hija del presidente.

Ivanka ha sido criticada por estar al lado de su padre en importantes reuniones y viajes políticos, como la cumbre del G20 en 2019.

En respuesta a los informes iniciales de que el libro de Wolkoff incluía detalles de que Melania destrozó a los niños de Trump, la asistente de Melania, Stephanie Grisham, dijo que nunca la había escuchado hacer tales comentarios.

'No. Nunca escuché a la Sra. Trump decir algo despectivo sobre la familia '', dijo Grisham, jefa de personal de la primera dama, el martes.

"Si se hizo alguna grabación, es realmente lamentable aprovechar la confianza de alguien así mientras proclama amistad. Pero no sé mucho sobre el libro. Estamos enfocados en el trabajo que estamos haciendo ', dijo.

Por: José Carreño

