Ana Martín y su baile viral en TikTok que cimentó el "GoGo" durante la época dorada del rock en español

México ha sido el epicentro de númerosos movimientos musicales que abrieron el camino para lo que conocemos actualmente y aunque los nombres masculinos son los que resaltaron a nivel internacional gracias al sistema patriarcal en el que hemos vivido, son muchas las mujeres que lograron cimentar los primeros pasos para que hoy en día seamos libres de movernos como mejor nos parezca.

Si bien, estos nombres femeninos han quedado enterrados en el olvido, plataformas como TikTok se convirtieron en una máquina del tiempo para recordarnos que todo tiene un inicio. Un ejemplo de ello es la icónica Ana Martín, quien además de ser una de las grandes figuras del cine y la televisión mexicana, se ha vuelto viral en esta red social gracias a un video en el que revive su icónica participación en el baile GoGo, uno de los estilos más representativos de la época dorada del rock en español.

La actriz compartió un fragmento de su participación en la famosa película "Acapulco a GoGo" (1967), donde Ana Martín interpretaba el “Bule Bule” con movimientos que definieron el estilo GoGo, una danza cargada de libertad, ritmo y rebeldía. A través de esta cápsula del tiempo, la mexicana invitó a sus seguidoras a compartir sus videos con su propia interpretación del baile GoGo y el resultado fue impresionante, con cientos de mujeres bailando divertida y libremente; ésto ha hecho que muchas personas se pregunten sobre el surgimiento de este ritmo, y resulta que tiene raíces muy mexas.

Ana Martín y el GoGo dance, un baile sin restricciones

Hace algunos meses, Ana Martín se volvió viral en redes sociales al demostrar que a sus 78 años el espíritu del baile GoGo sigue más vivo que nunca dentro de ella, pues aún después de tantos años su cuerpo parece fluir entre los ritmos pegajosos y divertidos, como una huella indeleble de aquella época dorada en los años 60, en donde películas como "Acapulco a GoGo" se convirtieron no sólo en un símbolo del rock en español de esa época, sino también un reflejo del México juvenil que comenzaba a abrazar la modernidad.

El baile GoGo, que la actriz mexicana inmortalizó, tiene su origen en los clubes de los 60, principalmente en Estados Unidos y fue rápidamente adaptado por la juventud mexicana que buscaba expresarse a través de la música. Gracias a estrellas como Ana Martín, este estilo se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió generaciones.

Y como se puede ver en todos estos videos de TikTok, este estilo se caracteriza por movimientos enérgicos y espontáneos, con énfasis en los brazos y las caderas, mientras los bailarines solían moverse sobre plataformas o jaulas. Influenciado por la explosión del rock, el GoGo pronto se extendió a otros países, como México, donde fue adoptado en la juventud gracias a películas y artistas como Ana Martín, quien ayudó a cimentarlo en la cultura pop de la época.

El GoGo no solo fue una moda pasajera, sino que se convirtió en un símbolo de libertad y modernización cultural.

Fotografía: Instagram/@anamartin

Cuando el movimiento musical inició, los "clubes GoGo" eran lugares donde las mujeres, conocidas como "GoGo dancers", solían vestirse con atuendos coloridos y botas altas para realzar sus movimientos. La energía que el GoGo transmitía representaba el espíritu de libertad y rebelión juvenil que caracterizó la década de los 60 por lo que las canciones de la época, como aquellas del movimiento del rock en español, funcionaron como catalizadores para que este estilo de baile fuera una manera de expresar la modernidad y el cambio cultural.

La llegada del "GoGo dance" a México y el éxito de "Bule Bule" detrás de ello

El GoGo llegó a México durante los años 60, influenciado por la explosión del rock y la cultura juvenil estadounidense; de la misma forma, las películas, la televisión y las influencias musicales de EE.UU. jugaron un papel crucial en la adopción de este estilo, pues los clubes nocturnos y programas de televisión como "Siempre en Domingo" ayudaron a popularizar el baile entre las y los jóvenes mexicanos.

De la misma forma, artistas como Ana Martín, Angélica María, Enrique Guzmán y César Costa contribuyeron a la difusión del GoGo a través de películas y conciertos. Fue así como en México, el GoGo adquirió un carácter propio, ya que era un baile lleno de energía y movimientos atrevidos, que reflejaba la búsqueda de los jóvenes por una mayor libertad de expresión. Aunque el GoGo original era más asociado con las "GoGo dancers" estadounidenses, en México este estilo fue democratizado y adoptado por chicos y chicas en fiestas y discotecas.

El hecho de que este estilo haya sido revivido en redes sociales, décadas después de su apogeo, resalta su relevancia atemporal y el deseo de las nuevas generaciones de conectarse con momentos históricos significativos.

Fotografía: Instagram/@anamartin

Pero uno de los catalizadores para que ayudó a convertir al GoGo como un emblema nacional fue la icócina canción "Bule Bule"; originalmente llamada "Wooly Bully", es un éxito del grupo estadounidense Sam the Sham & The Pharaohs, lanzada en 1965. Y aunque se podría pensar que este clásico de la música en realidad pertenece a EE.UU., en realidad la cultura mexicana siempre reclamó su escencia, pues el líder de la banda (conocido artísticamente como Sam the Sham) tuvo ascendencia mexicana que influyó en sus canciones, fusionando elementos de la música tex-mex con el rock and roll.

Es así como en 1965, Los Rockin Devil's lanzaron la canción "Bule Bule", misma que se convirtió en una de las canciones más icónicas de la música juvenil en español, pero no fue hasta 1967 que la versión en español alcanzó aún más fama gracias a la película "Acapulco a GoGo", donde Ana Martín inmortalizó la canción con su enérgica interpretación. Fue así como la versión mexicana no solo mantenía el espíritu festivo de la original, sino que también reflejaba el ambiente cultural del rock and roll en México, que para entonces se encontraba en plena efervescencia.

De esta forma, el “Bule Bule” no solo fue un punto de conexión entre el rock estadounidense y el español, sino que también ayudó a cimentar el estilo GoGo en México, donde el ritmo y los pasos rápidos de este baile encajaban perfectamente con el espíritu de la canción. Gracias a figuras como Ana Martín y la difusión en películas, "Bule Bule" se ha mantenido vigente en el imaginario colectivo y continúa siendo una referencia importante cuando se habla del rock en español y del baile GoGo.

En la actualidad, el GoGo dance ha experimentado un resurgimiento, gracias a plataformas como TikTok y otros espacios digitales, donde los bailes retro y vintage son reinterpretados por nuevas generaciones. Y es que el atractivo del GoGo todavía radica en su estética alegre y su facilidad para adaptarse a distintos géneros musicales, pero hoy se fusiona con nuevos ritmos y estilos de baile contemporáneos, manteniendo viva su esencia.