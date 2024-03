A sus 77 años, Ana Martín demuestra que aún es una bailarina gogo: VIDEO

La actriz se robó todas las miradas.

La primera actriz, Ana Martín de 77 años de edad se convirtió en tendencia en redes sociales después de compartir un video en TikTok que muestra sus mejores pasos de baile. Inmediatamente sus fans se hicieron presentes con varios comentarios y un sin fin de reacciones.

A lo largo de su carrera Ana Martín se ha consagrado como la máxima figura del entretenimiento gracias al trabajo que ha realizado en producciones como "Golpe de suerte", "Amor sin maquillaje" y "Duelo de pasiones", por lo que su reciente aparición en plataformas digitales no pasó desapercibida para nadie.

Sigue leyendo:

Ana Martín recuerda su juventud con icónico microbikini ideal para lucir una "cinturita" | FOTO

La actriz es de las favoritas. Foto: Especial

Ana Martín sorprende con un espectacular baile

Además de brillar como actriz de telenovelas y cine, Ana Beatriz Martínez Solórzano, nombre verdadero de la actriz, también se ha ganado miles de seguidores por el contenido que sube en sus plataformas digitales. Para muestra de esto fue el reciente video que subió.

Ante sus millones de seguidores en TikTok la protagonista de películas como "¡Que viva México!", "Dulces compañías" y "El tiempo de los mariposas" subió una grabación demostrando sus mejores pasos de baile. Los internautas reconocieron que luce espectacular a sus 77 años de edad.

En las imágenes vemos a Ana Martín arriba de una pista de baile para mostrar sus mejores pasos al ritmo de Sweet Dreams (Are Made of This). Los seguidores de la actriz dijeron que lo hizo de manera espectacular, por lo que le dejaron miles de comentarios.

Como te comentamos anteriormente el video de Ana Martín no pasó desapercibido para nadie pues los usuarios en TikTok le enviaron varios comentarios donde destacan su espectacular look y la gran manera en a que bailó arriba de la pista.