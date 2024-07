Gojira tocará en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿Cuáles son sus mejores canciones?

Los Juegos Olímpicos están a nada de volverse toda una realidad cuando este 26 de julio ceremonia oficial de inicio; sin embargo, anunció que sorprendió a propios y extraños, fue el de la participación de Gojira, una reconocida banda de metal originaria de Francia para la inauguración.

Todo fue gracias al medio local “Le Parisien" que reportó que Gojira se presentará en esta gran ceremonia de los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que las redes sociales y sus fans se han emocionado bastante por la gran apuesta musical de este evento, pues Gojira no es ese tipo de música tranquilo.

¿Cuáles son las mejores canciones de Gojira?

Gojira no se presentará solo, pues han confirmado que su aparición será un acto original junto a la cantante de ópera Marina Viotti, quien a pesar de ser cantante de ópera, también se ha hecho una carrera en el mundo del metal, pues ha participado en muchas canciones en distintos momentos.

Todo dirigido por el director Thomas Jolly, así como Lady Gaga, también Aya Nakamura que interpretará una clásica composición de Charles Aznavour, mientras que Céline Dion y Édith Piaf estarán haciendo un número mientras el dueto de pianistas Sofiane Pamart y Juliette Armanet toquen.

Por lo pronto Gojira es de esas bandas de metal que o te gustan o las odias, por lo que dentro de su repertorio seguro que tienen las canciones perfectas para ti, pues la banda tiene un estilo de metal único que si bien es algo ruidoso e impresionante, escucharlos en la inauguración de París 2024 será lo mejor.

Canciones como “The heaviest matter of the universe” de su disco de 2005 “From Mars To Sirius”, una canción que demuestra la brutalidad de la música de Gojira, así como el inicio de su mejor era. Cuando salieron de su natal Francia para conquistar el mundo, esperemos verlo en la inauguración.

Del mismo álbum, Flying Whales, es otra canción que debes escuchar para prepararte para este evento, tiene uno de los riffs de guitarra más icónicos de esta aclamada banda, además de volver a la intensidad pura y locura que se viven en sus conciertos, alrededor del mundo.