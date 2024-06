Sus amigos la dejaron plantada en su cumpleaños, pero su familia la festejó de manera espectacular: VIDEO

En TikTok, una joven llamada Tanya Gómez Andrade se volvió viral, luego de subir un video en el que contó cómo se la pasó en su cumpleaños, el cual aunque empezó de una manera poco agradable, terminó de la mejor manera. Y es que en su clip menciona que sus amigos le cancelaron y no quisieron o pudieron acompañarla, sin embargo, su familia le dio una celebración muy bonita.

“Ayer fue mi cumpleaños, la mayoría de amigos que invité me cancelaron, pero después de llorar un poquito, me convencieron mis papás de tener mi celebración… Me maquillé, mi abuelita me hizo esta cosa que se llama ‘Espinazo’... Fui muy feliz con mis flores, mis regalos y la gente que sí quiere estar conmigo en mi cumpleaños y en todos los demás días”, dice en el video.

En los comentarios la felicitaron mucho

“Lo tienes todo con ellos”, “Mientras esté tu abuelita y tus papás, lo tienes todo”, “Eres millonaria”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en TikTok, a los cuales ella respondió y aseguró que es muy afortunada por tener una familia que la quiere mucho. Otras personas también la felicitaron y le comentaron que para el año que viene ellos irían a pasarla bien con ella, para probar el platillo de su abuela.

La joven, que cuenta con más de 4 mil seguidores, suele subir videos en los que cuenta un poco de su vida y además de la disciplina que practica, que es el pole dance. También es actriz de teatro independiente.